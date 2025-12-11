富比世百大最具影響力女性！高市早苗首進榜衝第3 「她」連4年蟬聯榜首

富比世雜誌2025百大最具影響力女性，日本首相高市早苗首次進榜就衝到第3名。

美國富比世雜誌公布2025全球百大最具影響力女性，日本首相高市早苗首次上榜，就登上第3名。而歐盟執委會主席范德賴恩，則是連續4年蟬聯榜首。（葉柏毅報導）

富比世雜誌在介紹首度上榜的高市早苗時指出，她是日本史上第一位女性首相。高市的施政決定，不僅會左右日本國內方向，也會形塑東亞權力平衡，與全球製造業穩定。因此，高市的領導風格與決斷能力，成為她高居榜單第3名的主要原因。

而百大最具影響力女性，除了包括歐盟執委會主席范德賴恩、歐洲央行總裁拉加德、義大利總理梅洛尼，與墨西哥總統薛恩鮑姆等政治經濟領袖之外，美國大型半導體企業：超微執行長蘇姿丰名列第10；美國流行樂天后泰勒絲則位居第21位，是入選者中最年輕的女性。

富比世百大榜單入選者，涵蓋商業、科技、金融、媒體娛樂、政治政策與慈善等領域，共有來自25國的100位女性上榜。入選者總計掌握超過4.9兆美元營收 ，雇用超過930萬名員工，影響力遍及經濟總量合計占全球GDP一半以上的國家。