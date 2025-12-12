富比世百大最具權勢女性 高市早苗「不屈精神」排第三

美國經濟雜誌「富比士」公佈2025百大最具權勢女性，日本首相高市早苗首度入榜，排名第三，她不僅是日本憲政史上第一位女首相，更是史上第一位領導GDP達4兆美元規模國家的女性，左右東亞勢力板塊。

日相高市早苗獲選富比世百大權勢女性第三名（圖／Forbes）

美國經濟雜誌富比士公布2025百大最具權勢女性榜單，日本首相高市早苗首度入榜，排名第三。高市早苗不僅是日本憲政史上第一位女首相，更被認為是史上第一位領導國內生產總值達4兆美元規模國家的女性，左右東亞勢力板塊。富比士讚揚她是「動盪時代不屈精神的象徵」。

廣告 廣告

根據日本時事通信社最新民調顯示，高市早苗上個月初表示「台灣有事構成日本存亡危機」的發言，有近4成受訪者表示認同。在支持高市內閣的受訪者中，更有超過5成認為這一發言適當。雖然內閣整體支持度小幅下滑，但仍接近6成，顯示民眾對其高度認同。

高市早苗在國會答詢表示，她打算相當程度地採納在野黨的建議，並相信打造強韌的經濟能連結到讓人安心的福祉以及國民生活的富足。高市的不退縮與高滿意度讓北京持續不滿，北京當局於11日再次提醒中國公民不要前往日本，理由從先前的治安問題轉變為可能發生大地震的風險。同時，中日之間的軍事緊張局勢持續升溫。

白宮發言人李威特表示，美國總統與習近平主席保持良好的工作關係，認為這對美國有利。他相信美國應該能在維持與日本非常強大的同盟關係的同時，與中國保持良好的工作關係。美方明確的表態，可見希望在堅定盟友日本與競爭合作對象中國之間扮演戰略緩衝角色。

更多 TVBS 報導

G20峰會與李強零互動 高市在日本支持度升至72%

沖繩學者批高市台灣有事說 憂中日若開戰「日本將被毀滅」

首相成「社畜」！ 高市早苗勝選喊工作×5 獲日本流行語大賞

日本早知道川習要通話 川普讚高市「強勢、聰明」

