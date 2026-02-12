富比世「250在世創新者」榜單出爐！黃仁勳殺進全球第5 這些台灣人也在列

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

美國權威財經媒體《富比世》（Forbes）近日公布當代「250大在世創新者」排行榜。特斯拉執行長、全球首富馬斯克（Elon Musk）憑藉橫跨五大產業的驚人成就穩坐榜首；「AI教父」輝達執行長黃仁勳則高居第5，成為榜單前列的亮點。此外，雅虎共同創辦人楊致遠、Garmin創辦人高民環等台裔企業家亦榜上有名。

美國權威財經媒體《富比世》公布當代「250大在世創新者」排行，輝達創辦人黃仁勳高居第5（圖／NVIDIA X）

《富比世》指出，馬斯克以「從0到1」的開創精神，一手打造特斯拉（Tesla）、SpaceX 等5家市值數十億美元的企業，其顛覆性的影響力讓他毫無懸念奪下冠軍。榜單第2、3名分別為亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）與微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）；第4名則由《星際大戰》名導喬治盧卡斯（George Lucas）拿下。

出身台灣的輝達創辦人黃仁勳名列第5，《富比世》盛讚其早年押注平行運算技術極具遠見，成功將顯示卡（GPU）轉型為年營收約1,870億美元的「AI經濟核心引擎」。

值得注意的是，這份榜單中還出現多位台裔企業家身影，包括Garmin創辦人高民環（Min Kao）以及雅虎共同創辦人楊致遠（Jerry Yang）。榜單選材多元，除了科技巨擘，「股神」巴菲特（Warren Buffett）、流行天后瑪丹娜（Madonna）與泰勒絲（Taylor Swift）也憑藉其在商業與文化的創新影響力躋身排行。

《富比世》表示，該排行榜的評選標準涵蓋創造力、顛覆性與商業影響力。最終名單是由編輯團隊結合人類智慧與 AI 觀點共同定奪，旨在表彰那些重新定義產業規則、象徵美國創新精神的傑出人物。







