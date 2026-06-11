富比士公布台灣10大富豪 分別做這些產業

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▲日月光投控董事長張虔生與副董事長張洪本兄弟。（圖／翻攝自Forbes）

[NOWNEWS今日新聞] 美國財經雜誌《富比士》（Forbes）10日公布2026年台灣50大富豪排行榜，在AI與半導體產業帶動下，台灣富豪身價大幅攀升。其中，日月光投控董事長張虔生與總裁張洪本兄弟以224億美元財富首度登上台灣首富寶座，超越去年榜首富邦集團蔡明忠、蔡明興兄弟。

根據《富比士》統計，今年上榜的50大富豪總財富達3080億美元，較去年的1970億美元大增逾千億美元，創下歷史新高。主要受惠於半導體出口強勁、AI熱潮推升企業獲利，以及台股市值大幅成長。

AI與半導體助攻 富豪身價同步飆升

《富比士》指出，台灣2025年經濟成長率達8.7%，創下15年來最快增速。隨著AI伺服器、先進封裝及高效能運算需求持續擴張，相關企業股價表現亮眼，也帶動企業創辦人及大股東財富快速增長。

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其中，日月光投控受惠於先進封裝需求爆發，張虔生、張洪本兄弟財富一年增加145億美元，成為本屆最大贏家之一。

台灣10大富豪 身價與產業一次看

第1名 張虔生、張洪本兄弟

* 身價：224億美元

* 產業：半導體封裝測試

* 公司：日月光投控

第2名 陳泰銘

* 身價：182億美元

* 產業：被動元件、電子零組件

* 公司：國巨

第3名 蔡明忠、蔡明興兄弟

* 身價：167億美元

* 產業：金融保險、電信

* 公司：富邦集團

第4名 郭台銘

* 身價：155億美元

* 產業：電子製造、AI伺服器

* 公司：鴻海科技集團

第5名 蔡宏圖、蔡政達兄弟

* 身價：150億美元

* 產業：金融保險

* 公司：國泰金控

第6名 林百里

* 身價：149億美元

* 產業：電子代工、AI伺服器

* 公司：廣達

第7名 鄭崇華

* 身價：145億美元

* 產業：電源管理、工業自動化

* 公司：台達電

第8名 蔡明介

* 身價：109億美元

* 產業：IC設計、手機晶片

* 公司：聯發科

第9名 張忠謀

* 身價：94億美元

* 產業：晶圓代工

* 公司：台積電

第10名 魏應州、魏應交、魏應充、魏應行兄弟

* 身價：90億美元

* 產業：食品飲料

* 公司：頂新集團、康師傅

半導體與AI成最大造富引擎

觀察今年榜單變化，可以發現半導體、AI伺服器與電子零組件產業已成為台灣最主要的造富引擎。除了日月光、台積電、聯發科外，廣達、鴻海及台達電等AI供應鏈企業創辦人財富皆明顯增加。

此外，今年共有8位新進榜富豪，全數來自半導體或AI相關領域，顯示全球AI投資熱潮持續推升台灣科技產業價值，也讓台灣富豪版圖逐漸由科技產業主導。

另一方面，今年入榜門檻也從去年的13億美元提高至22億美元，同樣刷新歷史紀錄，反映出台灣企業在AI浪潮帶動下，整體財富規模正快速擴張。

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