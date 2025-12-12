即時中心／林韋慈報導

美國財經雜誌《富比士》（Forbes）於美國時間10日公布了「全球百大最具影響力女性」榜單。日本高市早苗首次入榜，並獲得高名次，一舉拿下第三名，該雜誌讚揚高市等人是「動盪時代中不屈精神的象徵」。《富比士》指出，本屆榜單共有100位女性，其中17位是首次入榜。她們總計掌握高達37兆美元的經濟力量，並且影響全球超過10億人口。

榜單排名第一的是連續四年獲選的歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen），第二名為歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde），第四名是義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni），第五名則是墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）。知名美國歌手泰勒·斯威夫特（Taylor Swift）則排在第二十一名。而數度入榜的台裔美國半導體大廠超微（AMD）執行長蘇姿丰，今年則排名第十。



根據日本《共同社》報導，該雜誌在介紹高市時表示，她領導著GDP達4.2兆美元的主要經濟體，並正面對半導體供應鏈安全、國防體系重整及人口老化等三大結構性問題。評論指出，她的決策不僅影響東亞的力量平衡，也關係到全球製造業的穩定。



《富比士》強調，2025年對全球女性而言並不容易，原因包括網路上的厭女文化、失業潮升高，甚至還有政治人物在公開場合羞辱女性記者。然而，榜單上的這些女性們，在動盪的時代中展現了韌性，她們正在重建世界的關鍵系統，無論是在科技、金融、地緣政治還是文化領域，都能看到女性的身影。

原文出處：快新聞／富比士公布「全球百大最具影響力女性」 高市早苗上榜衝第3

