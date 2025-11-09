富比士大陸富豪榜出爐！鍾睒睒連5年登頂 張一鳴打敗馬化騰居次

《富比士》（Forbes）7日晚間正式發布最新大陸富豪榜，農夫山泉創辦人鍾睒睒以771億美元財富連續第五年蟬聯榜首，字節跳動聯合創辦人張一鳴以693億美元躍升至第二位，騰訊董事會主席馬化騰則以628億美元滑落至第三位。

農夫山泉創辦人鍾睒睒連續第五年蟬聯富比士大陸富豪榜首。（圖／翻攝農夫山泉官網）

根據《富比士》指出，自上次統計財富以來，滬深300指數上漲15%，推動今年上榜富豪的總財富從去年的1.03萬億美元增至1.35萬億美元。榜單中三分之二的富豪身家實現增長，其中鍾睒睒財富增長263億美元，達到771億美元，是身家金額增長最多的富豪。2025年上半年，其旗下飲用水及飲料巨頭淨利潤與營收均實現雙位數增長。

廣告 廣告

字節跳動聯合創辦人張一鳴身家增長237億美元，以693億美元的財富值首次超越馬化騰躍升至第二位。雖然馬化騰的財富增長超三分之一，達到628億美元，但排名仍滑落至第三位。值得關注的是，小米集團創辦人、董事長兼CEO雷軍在榜單中排名第七，財富達368億美元，已經超越阿里巴巴創辦人馬雲的310億美元。

富比士最新「中國富豪榜」Top10。（圖／翻攝富比士中國官網）

泡泡瑪特創辦人王寧因旗下Labubu玩偶在全球走紅，財富較去年增長逾三倍，達到222億美元，成為榜單中身家漲幅百分比最大的成員。同時，被稱為「中國輝達」的人工智能晶片企業寒武紀董事長兼CEO陳天石身家增長將近兩倍，至210億美元。該公司在8月公布了自2020年IPO以來首個半年度盈利，合淨利1.4億美元。

今年新上榜的8位富豪中，深度求索（DeepSeek）創辦人梁文鋒以115億美元的身家位列第34位，成為新上榜富豪中身家最高者。相比之下，外賣巨頭美團董事長兼CEO王興則因阿里巴巴、京東加入競爭影響，盈利能力承壓，身家縮水62億美元（降幅超42%），跌至84億美元，是今年身家跌幅最大的富豪。

《富比士》表示，今年上榜的最低身家門檻從去年的39億美元升至46億美元，導致14位富豪跌出榜單，包括大連萬達集團董事長王健林，其房地產企業集團正因流動性緊張頻頻出售資產。

延伸閱讀

MLB/費城人哈波嗆大聯盟主席 竟被威脅「丟進水溝裡」

MLB/今井達也有意入札 前西武洋砲幫背書：他超厲害

MLB/村上宗隆不適合洋基？ 紐媒分析：位置跟現有陣容重疊