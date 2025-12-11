《富比士》公布百大女性榜！她4連霸稱冠、高市早苗衝上第3 「台南出生的她」也上榜

高市早苗在《富比士》百大影響力女性榜排行第3，成為亞洲排名最高的女性政治領袖。（翻攝自日本國首相官邸官網）

美國財經雜誌《富比士》（Forbes）11日公布「2025全球百大影響力女性榜」。歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）連續第4年蟬聯冠軍，日本首相高市早苗首次入榜便躋身第3。而台南出生、掌握全球AI供應鏈的AMD執行長蘇姿丰則名列第10，成為科技領域最重要的女性領袖之一。

《富比士》表示，本屆榜單共有100位女性，其中17位是首次入榜。她們合計掌握高達37兆美元的經濟力量，影響全球超過10億人口。《富比士》指出，2025年對全球女性而言並不容易，原因包括失業潮、網路上的厭女文化升高，甚至還有政治人物在公開場合羞辱女性記者。然而，本屆榜單上的女性們，在混亂年代中展現韌性，她們正在支撐、重建世界的關鍵系統，從科技、金融、地緣政治到文化領域，都能看到女性的身影。

《富比士》2025全球百大權勢女性榜封面人物，包括高市早苗、慈善家麥肯琪史考特、泰勒絲與WTO秘書長伊衛拉。（翻攝X@Forbes）

高市早苗首度入榜就衝第3？ 她的影響力為何受到全球關注？

本屆排名最大黑馬是日本史上首位女性首相高市早苗，一上任就入選全球榜第3名。《富比士》指出，日本是GDP 4.2兆美元的主要經濟體，而高市正在處理半導體供應鏈安全、國防體系重整、人口老化等3大結構性問題。這些決策不只影響東亞力量平衡，也將左右全球製造業未來十年的穩定度。

在高市早苗之前，榜首仍由馮德萊恩蟬聯，代表她在烏俄戰爭、能源危機與歐盟科技政策重塑中的核心作用。第2名是歐洲央行總裁拉加德（Christine Lagarde），她掌管歐洲貨幣政策的方向。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）排第4，墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）名列第5。

蘇姿丰名列今年《富比士》百大影響力女性第10名。（翻攝X@Forbes）

AI權力集中在哪些女性？ 蘇姿丰為何成為全球科技關鍵人物？

《富比士》指出，AI競賽正引爆史上最大規模的技術投資，而掌握晶片與算力的人，將決定科技版圖的未來。台南出生的蘇姿丰就是關鍵人物之一，她3歲移民紐約，以工程背景帶領AMD翻身，成功卡位全球AI供應鏈。今年更與OpenAI合作，將提供6GW晶片，足以重塑AI生態系。

科技領域入榜的女性還包括Alphabet總裁露絲波拉特（Ruth Porat，第12名）、微軟財務長艾米胡德（Amy Hood，第16名）、輝達財務長科萊特克雷斯（Colette Kress，第37名）、Meta財務長蘇珊李（Susan Li，第41名），她們合計掌管逾8兆美元市值，無疑是全球AI資本流的核心管理者。

今年榜單上多位女性，以具體行動改變產業結構，慈善家麥肯琪史考特（MacKenzie Scott，第11名）在1年內捐出近9億美元，其中逾7億美元投入美國黑人傳統大學。梅琳達蓋茲（Melinda French Gates，第13名）則向80多家非營利機構捐出2.5億美元，用於推動女性健康研究。此外，蘿倫包威爾賈伯斯（Laurene Powell Jobs，第22名）創辦Emerson Collective，聚焦環境正義、健康、移民與教育等領域，結合影響力投資與慈善倡議，成為美國社會改革的重要推手。

《Kpop獵魔女團》女性主演群入選榜單第100名。（翻攝Forbes官網）

文化也能撼動經濟？ 泰勒絲、《Kpop獵魔女團》擴張全球影響力

娛樂與文化首次被視為真正的「全球權力」。美國天后泰勒絲（Taylor Swift）今年排名第21，《富比士》形容她的文化影響力跨越年齡、性別與國界，演唱會經濟規模甚至可與中型國家的GDP相比。

另一名文化亮點是金卡戴珊（Kim Kardashian，排第71名）。她的塑身衣品牌SKIMS在2025年估值達50億美元，還與Nike合作推出NikeSkim，證明社群文化已經與科技、金融一樣能構成全球經濟引擎。

榜尾第100名則出現令人意外的名字，Netflix熱門動畫《Kpop獵魔女團》（K-POP Demon Hunters）的全體女性主演。《富比士》認為，K-POP能突破語言、地域與性別界線，她們代表新世代文化力量直接掌握全球粉絲，這種影響力不容低估。

