《富比士》十億美元富豪迎來第五位音樂人：美國流行天后碧昂絲

《富比士》雜誌（Forbes）在12月29日指出，美國流行樂天后碧昂絲（Beyoncé）正式晉身十億美元富翁之列，成為全球「第5位」達成這個里程碑的音樂人。

現年44歲的碧昂絲，與丈夫嘻哈歌手Jay-Z、聯袂加入這個罕見的樂壇富豪俱樂部，除了這對夫妻檔外，該俱樂部其他成員包含鄉村天后泰勒絲（Taylor Swift）、「The Boss」布魯斯・史普林斯汀（Bruce Springsteen）以及蕾哈娜（Rihanna）。

根據外媒報導，碧昂絲受益於近年事業版圖持續擴張，特別是2023年的《Renaissance World Tour》全球巡迴演唱會的票房，締造近6億美元（約新台幣 188.4億元）收益，成為她財富飛躍的重要關鍵。

美國歌壇天后碧昂絲（Beyoncé）和先生饒舌天王傑斯（Jay-Z）、女兒Blue Ivy（AP）

繼成功巡演後，她在2024年發行融合鄉村風格的轉型專輯《Cowboy Carter》，不僅再次締造優異銷量，更在當年勇奪葛萊美獎（Grammy Awards）肯定，成功重塑音樂形象；2025年再次進行全球巡演，締造最高票房成績、再次刷新紀錄。

音樂仍是財富核心

按照《富比士》估算，碧昂絲在2025年的稅前收入，大約落在1.48億美元（約新台幣46.5億元），使她成為今年全球收入第三高的音樂人。不過，該雜誌並未公布、這位流行天后確切的淨資產數字。

雖然碧昂絲近年與丈夫一樣，逐步拓展多元事業，包含進軍護髮品牌、威士忌酒標與服裝線，甚至成立Parkwood Entertainment經紀公司，掌控個人製作與管理權，但《富比士》在文章中指出，即使跨足多領域、她的主要財富依然來自音樂本業與世界巡演收入，更別提高度掌握的音樂版權。

美國樂壇天后碧昂絲29日參加MTV-VMA大獎，邀請多位兒子遭警察無故殺害的黑人母親一同出席。（美聯社）

來自美國德州休士頓，全名碧昂絲・吉賽兒・諾爾斯-卡特（Beyoncé Giselle Knowles-Carter），她從小就參與各種選秀節目，尋找出道的機會，最終在1990年以女子團體「天命真女」（Destiny's Child）登上舞台，身為主唱的她、很快引起外界關注，並在2003年以獨立歌手身份發行首張專輯《危險愛情》，不只奠基碧昂絲的地位，還一口氣獲得五項葛萊美獎，專輯歌曲〈Crazy in Love〉和〈Baby Boy〉更在《告示牌》百大單曲榜奪得冠軍。

出道至今，已被稱為流行樂天后的碧昂絲，更是葛萊美獎的得獎紀錄保持人，曾經連續兩年入選《時代》100位最具影響力的人物。

