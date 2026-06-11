《富比士》「台灣50大富豪榜」出爐 日月光張虔生兄弟成首富
美國《富比士》（Forbes）10日公布「2026台灣50大富豪榜」，受惠於全球人工智慧（AI）熱潮及半導體產業強勁成長，榜上50位富豪總資產較去年大幅增加56%，達到3080億美元（約9.7兆元新台幣），創下歷史新高紀錄。
報導指出，在AI需求持續爆發帶動下，台灣半導體出口大幅成長，推升經濟表現。台灣2025年經濟成長率達8.7%，創下15年來最佳成績；台股加權指數一年內更翻漲逾一倍，整體市值攀升至4.4兆美元，躋身全球主要資本市場之列。
台灣富豪榜大換血
今年富豪榜最大贏家是張虔生與張洪本兄弟。兩人掌控的日月光投控在AI晶片封裝需求激增下股價大漲，兄弟倆財富一年內暴增145億美元，總身家來到224億美元（約7080億元新台幣），排名從去年的第七名一舉躍升至榜首，首度成為台灣首富。
第二名則是國巨創辦人陳泰銘；去年的首富，富邦集團蔡明忠與蔡明興兄弟則退居第三。
排名第四的是郭台銘。由他創辦的鴻海精密工業是全球最大電子代工企業，也是主要AI伺服器供應商之一。受惠於AI伺服器需求強勁，鴻海股價一年來大漲70%，帶動郭台銘身家增至155億美元。
若以財富成長幅度來看，增幅最大的是台達電鄭崇華。台達電為輝達（NVIDIA）、Google等科技巨頭供應AI GPU相關電源系統與零組件，使鄭崇華財富暴增近五倍，達145億美元，排名從去年的第23名躍升至第7名。
八位新富豪入榜 全與AI及半導體相關
今年共有8位新富豪首次進入榜單，而且全部來自半導體或AI相關產業。
其中最受矚目的是AI晶片測試設備製造商 鴻勁科技董事長謝旼達。公司自去年11月上市以來股價翻倍成長，使謝旼達以71億美元身家直接空降排行榜第12名，成為最富有的新進榜企業家。
分析指出，台灣正處於全球AI供應鏈核心地位，從晶圓代工、先進封裝、伺服器組裝到散熱與零組件供應，均受惠於科技巨頭持續擴大AI投資。隨著全球雲端服務業者加碼資本支出，以及AI應用快速普及，台灣科技產業的獲利與市值仍有望持續成長。
富比士表示，今年榜單充分反映AI革命對財富版圖帶來的深刻改變，科技與半導體相關企業已成為推動台灣富豪資產快速增長的主要引擎。
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