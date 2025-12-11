富比士「最具影響力女性」高市早苗衝第3！獲選原因曝光

國際中心／饒婉馨報導

美國雜誌《富比士》（Forbes）10日公布了2025年「全球最具影響力女性」榜單，而日本首相高市早苗首次上榜就榮獲第3名，成為民眾關注焦點。文章指出，高市身為首位日本女性首相，正值科技與地緣政治緊張，成為歷史上首位領導這個擁有4兆美元GDP國家的女性。





富比士2025「最具影響力女性」公布了！高市早苗首上榜衝第3揭原因

高市早苗登上《富比士》2025年「全球最具影響力女性」榜單第三名，備受外界矚目。（圖／翻攝自高市早苗X）

《富比士》2025年的百大影響力女性榜單，匯集了來自25個國家的100名精英女性，涵蓋商業、科技、金融、娛樂、政治與慈善等多元領域，且這群入選者共計掌握了超過4.9兆美元（約為152.9兆新台幣）的營收、雇用員工總數逾930萬名，其影響力所及國家的經濟總量合計占全球GDP的一半以上，這份榜單不僅是成就的展現，更是全球財富與權力重塑的指標。歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）連續第四年蟬聯榜首，歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde）位居第二，首次上榜的日本首相高市早苗則一舉躍居第三名，成為日本唯一上榜的女性。《富比士》特別強調，高市早苗作為日本首位女性首相，代表了政治領域女性領導者的重大突破，她肩負的關鍵任務，包括處理半導體安全、國防重整以及人口壓力等，都將決定這個GDP規模高達4.2兆美元經濟體的未來方向。

廣告 廣告









富比士2025「最具影響力女性」公布了！高市早苗首上榜衝第3揭原因

高市早苗的果斷風格、決斷能力，強化了她在國際的形象。（圖／翻攝自高市早苗X）

《富比士》雜誌特別點出日本首相高市早苗的領導風格極為鮮明，她曾大膽在沙烏地阿拉伯投資會議上引用日本漫畫《進擊的巨人》台詞，以英語高喊「都給我閉嘴！全部投資在我身上就對了」，雖然掀起外界一陣熱議，卻成功強化了她在國際上的形象，然而這種果斷的風格與決斷能力，也將形塑「東亞權力平衡及全球製造業穩定」，成為她高居排行榜第3名的主要原因。第四、五名則分別由義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）與墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）奪得。《富比世女性》總編輯麥格拉斯（Maggie McGrath）指出，榜單橫跨多個產業，例如來自科技界、排名第十的超微（AMD）執行長蘇姿丰，以及娛樂界最年輕入選者、位居第二十一名的美國流行樂天后泰勒絲。麥格拉斯強調，「無論是推動全球科技創新，或是從日本到墨西哥的政治領袖，這些女性正共同重塑世界秩序，展現出2025年的影響力已跨越國界、產業與平台，並由女性在全球範圍內推動這股能量」。





原文出處：富比士2025「最具影響力女性」公布了！高市早苗首上榜衝第3揭原因

更多民視新聞報導

兵推24次「台灣有事」 日媒揭中國只勝2次關鍵！

工程師「帶薪上廁所＋單次逾1小時」 他辯長痔瘡慘打臉

姑姑殺害6歲姪女「頭浸水盆」 她連親生兒也沒放過！

