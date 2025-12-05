《富比士》認證奢華舞會！吳君如愛女陳是知與歐洲公主同台 豔壓巴黎名媛舞會

19歲的陳是知（左下藍色禮服）受邀參加巴黎名媛舞會，巴黎名媛舞會有「世界頂級名媛成人禮」之稱，是唯一邀請制舞會，每年僅邀請20位16-22歲的名媛參加。翻攝IG＠antiquejewelleryhistorian

素有「世界頂級名媛成人禮」之稱的巴黎名媛舞會（Le Bal des Débutantes）大合照曝光，今年現場出現兩位備受矚目的華人面孔，一位是泰裔華人導演陳可辛與演員吳君如的愛女陳是知（Jillian King Chan），另一位則是比亞迪創辦人王傳福之女Alice Wang王思蘊。吳君如之前才喜揭陳是知考上僅錄取18名學生的美國頂大南加大表演系，如今愛女又打入歐洲上流社交圈，與各國公主比肩，每一步都像走在夢幻伸展台上！

陳是知身穿一襲寶藍色的Georges Hobeika高訂禮服優雅登場，在父親陳可辛的帶領下完成開舞。巴黎名媛舞會的歷史源自英國少女出場禮，自1994年在巴黎復興後，被《Forbes》（富比士）定為世界十大大奢華晚會之一，有「青少年版的Met Gala」之稱。

陳可辛帶領陳是知開舞。翻攝微博

巴黎名媛舞會堪稱「青少年版Met Gala」 每年僅20位千金獲手寫邀請

Le Bal是全世界唯一僅實施邀請制的舞會，參加者皆須穿著高訂禮服搭配珠寶，賓客全由創辦人Ophélie Renouard親自挑選並寄出邀請。每年大約會有20位來自各國、年齡落在16到22歲間的千金受邀。

受邀本身象徵著家庭文化底蘊、教育養成與個人氣質的綜合認可，參與者多半是皇室後代、名門之家或影視時尚界的新生代，主辦人Ophélie Renouard強調評判標準與財富無關，更注重獨特魅力。

合照C位是西班牙公主歐拉莉亞公主。翻攝IG＠lebal.paris

打入歐洲上流社交圈 舞會名單曝光公主、新貴都來了

這次盛會受邀出席名單包括陳是知與王思蘊兩位亞洲名媛，與眾多歐洲頂級貴族後裔齊聚一堂。王思蘊父親王傳福與妻子李柯共同創立了全球知名的電動車企業「比亞迪BYD」；韓裔美籍Sarah Bae是KKR合伙人Joseph Bae與作家Janice Y. K. Lee的女兒。還有來自印度最古老的企業之一的瓦迪亞集團家族的Ella Wadia。

比亞迪創辦人王傳福之女Alice Wang王思蘊與吳君如女兒陳是知是巴黎名媛舞會唯二華裔面孔。翻攝微博

歐洲名媛包括英格蘭馬爾伯勒公爵長女Lady Araminta Spencer-Churchill、義大利末代國王與王后的曾外孫女Gabrielle Janssens de Balkany，以及皇室堂姐妹的法國的伊莎貝爾公主、西班牙歐拉莉亞公主、德國尤金妮亞公主與伊莎貝爾女爵（Baronne Isabelle von Perfall）齊聚一堂。

來自瑞典的Eliza Lindroth成為舞會歷史上首位來自巴哈馬的名媛，Eirini Zarifi出身於希臘古老的家族；Josephine Haas代表地主巴黎。美國方面則有時尚偶像Carolina Herrera的外孫女Carolina Lansing，和好萊塢演員世家Angela Bassett與Courtney B. Vance的星二代Bronwyn G. Vance等。

在商界方面，Ruby Kemper是傳奇投資人、創立MGM米高梅國際酒店集團的Kirk Kerkorian外孫女。里根薩克斯（Reagan Sacks）的父親則是被譽為「加密貨幣沙皇」的大衛薩克斯（David Sacks），出席名單可謂齊聚老錢（old money）跟新興世家。

陳是知試穿多款高訂禮服。翻攝IG＠lebal

陳是知試穿多款高訂禮服。翻攝IG＠lebal

陳是知試穿多款高訂禮服。翻攝IG＠lebal

陳是知低調入讀南加大 表演系每年僅錄取18人

吳君如先前才喜揭愛女考上美國頂大表演系，每年僅招收18名學生，比中樂透還難，如今陳是知又打入歐洲上流社交圈。據悉，19歲的陳是知已完成戲劇、媒體研究與心理學的課程，繼續在南加州大學（USC）繼續研讀舞台與銀幕表演專業，期待未來能以專業訓練繼承家業，走上電影表演之路。



