《富比士》認證河樂廣場 明年化身「時光之河」迎運河百年

南市河樂廣場明年迎接台南河開通百週年，將透過燈光營造「時光之光」。(記者洪瑞琴攝)

〔記者洪瑞琴／台南報導〕迎接明年台南運河開通100週年，昔日運河重要地景的河樂廣場，將以嶄新的光環境迎接歷史時刻。透過光影流動的設計，讓夜晚的河樂廣場宛如一條緩緩流淌的河流，訴說台南運河百年來的過往與今昔。

河樂廣場基地原為中國城商場，其前身正是台南運河的「盲段」所在。改造時融合運河歷史與台南文化脈絡，保留中國城部分建築遺構，打造為市區最大的露天戶外親水廣場，並曾獲《富比士》雜誌評選為「世界7大令人期待公園」之一。近年來，河樂廣場也是南市耶誕點燈的重要場域，每到夜晚燈光亮起，成為市民與遊客共同的城市記憶。

目前河樂廣場由「台灣守護文創」團隊營運，明年度將以「時光之河」為整體規劃概念，配合台南運河100週年主題，透過燈光造景營造光環境氛圍。特別的是，1960年代此處曾為港口，將以燈光投射方式，讓廣場視覺上彷彿河水在腳下流動，重現運河的歷史意象。

在活動規劃上，營運單位也正與台南爵士音樂節洽談合作，希望發展為年度例行性活動，並規劃每季、每月皆有不同型態的演出與展演。業者指出，河樂廣場本身就是一座「沒有框架的舞台」，無須額外搭建背景，建築遺構結合現代空間氛圍，自然成為最佳表演場景。本週也已有表演團體借用場地舉辦舞蹈比賽，展現場域運用的高度靈活彈性。

觀察來客結構，河樂廣場約有4成為外地遊客、6成為台南在地居民，目前場內已有一家餐廳，未來將再引進一間咖啡店及更多特色商舖，包含台南伴手禮與在地品牌，讓文化、生活與觀光在此交會。

河樂廣場知名度持續攀升，甚至吸引國際旅客。1名日本遊客就已連續3年固定來台南旅遊，每年都帶著孩子造訪河樂廣場，成為台南城市魅力跨越國界的最佳見證。

台南河樂廣場夜景。(記者洪瑞琴攝)

夕照河樂廣場，倒影之美。(記者洪瑞琴攝)

