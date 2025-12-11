富比士「2025最具影響力女性」出爐！高市早苗首上榜奪第3 獲選原因曝

國際中心／許智超報導

《富比士》公布2025年「全球百大最具影響力女性」，高市早苗首次上榜榮登第3名。（圖／翻攝自高市早苗 臉書）

美國雜誌《富比士》（Forbes）10日公布2025年「全球百大最具影響力女性」，日本首相高市早苗首次上榜榮登第3名，成為今年榜單的焦點人物。《富比士》指出，高市身為日本史上首位女性首相，在動盪時代展現「不屈精神」，並在半導體安全、防衛重整與人口壓力升高的關鍵時刻，肩負引領全球第4大經濟體的重要任務。

《富比士》2025年百大榜單，涵蓋商業、科技、金融、娛樂、政治與慈善等領域，共收錄來自25個國家的100名女性，入選者總計掌握超過4.9兆美元營收、雇用超過930萬名員工，影響力遍及經濟總量合計占全球GDP一半以上的國家。

今年依舊由歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）榮登第1名，其已連續4年蟬聯榜首，第2名為歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde），高市早苗則位列第3，同時也是日本唯一上榜的女性。

《富比士》在評語強調，高市早苗作為日本首位女性首相，象徵政治領域中女性領導者的重要突破，並在半導體安全、防衛重整與人口壓力升高的關鍵時刻，肩負率領GDP規模達4兆2000億美元日本的重任。

雜誌提到，高市以大膽言論迅速受到關注，例如在沙烏地阿拉伯投資會議上，引用日本漫畫《進擊的巨人》台詞，用英文喊出「都給我閉嘴！全部投資在我身上就對了」，此舉雖引起議論，不過也強化她在國際上鮮明的形象。《富比士》認為，高市的施政決定不僅左右日本國內方向，也將形塑「東亞權力平衡及全球製造業穩定」，其領導風格與決斷能力，成為她高居榜單第3的主要原因。

榜單第4名與第5名分別為義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）與墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum），而美國大型半導體企業超微（AMD）執行長蘇姿丰名列第10。娛樂方面，美國流行樂天后泰勒絲則位居第21位，是入選者中最年輕的女性。

《富比世女性》（ForbesWomen）總編輯麥格拉斯（Maggie McGrath）表示，當今的權力已不再侷限於單一領域或頭銜，而今年的榜單清楚證明這點，「無論是推動全球科技創新的蘇姿丰，或是從日本到墨西哥的女性政治領袖，都正在重塑世界秩序，這些領袖提醒我們，2025年的影響力跨越國界、產業與平台，而女性正於各處推動這股能量。」

