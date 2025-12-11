富比士2025「百大影響力女性」高市早苗衝第3 獲選原因曝

日本首相高市早苗獲選2025年百大影響力女性。路透社資料照片



日本第一位女首相高市早苗，可以說是2025年最有話題的女性之一。除了她在日本國會「台灣有事、日本有事」之發言，掀起東亞情勢緊張外；美國雜誌《富比士》（Forbes）最新公布的2025年「全球百大最具影響力女性」，高市早苗也一舉衝上第3名，獲選原因也曝光了。

《富比士》每年歲末，都會公布2025年百大影響力榜單，涵蓋商業、科技、金融、娛樂、政治與慈善等領域，今年則收錄來自25個國家的100名女性，入選者總計掌握超過4.9兆美元營收、雇用超過930萬名員工，影響力遍及經濟總量合計占全球GDP一半以上的國家。

《富比士》2025年「全球百大最具影響力女性」，今年榜首仍由歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）奪下，她連續4年蟬聯榜首，第2名為歐洲央行（ECB）總裁拉加德（Christine Lagarde），高市早苗今年登上第3名，也是日本唯一上榜的女性。

《富比士》介紹高市早苗強調，她是日本史上第一位女性首相，在半導體安全、防衛重整與人口壓力升高的關鍵時刻，肩負率領世界第四大經濟體的重任。

另外，高市早苗的「嗆辣」言論也頗受關注，雜誌雖未提及「台灣有事」等部分，但《富比士》強調，高市早苗近日在沙烏地阿拉伯投資會議上引用日本知名漫畫《進擊的巨人》台詞，用英文高喊「都給我閉嘴！全部投資在我身上就對了」。

高市早苗在東京出席沙烏地阿拉伯主導的「未來投資倡議亞洲優先高峰會」，引用動漫《進擊的巨人》主角艾連台詞，喊出：「都給我閉嘴，全部投資在我身上就對了！」。取自日本首相官邸官網

《富比士》認為，高市早苗的施政決定不僅左右日本國內方向，也將形塑「東亞權力平衡及全球製造業穩定」，其領導風格與決斷能力，讓她高居榜單第3的主要原因。

義大利總理梅洛尼與墨西哥總統薛恩鮑姆則分列第4名與第5名。此外，美國大型半導體企業超微（AMD）執行長蘇姿丰名列第10；美國流行樂天后泰勒絲則入選第21名，也是百位入選者中最年輕。

