富源國家森林遊樂區歷經風災修復 試營運優惠價五十元

富源國家森林遊樂區即將重新開園即日起試營運，票價一律五十元。(花蓮分署提供)

記者林中行／花蓮報導

富源國家森林遊樂區回來了。歷經風災修復，富源國家森林遊樂區即將重新開園，即日起試營運，邀請全國鄉親放慢腳步，來一趟專屬於山林的療癒之旅。

農業部林業及自然保育署花蓮分署森林育樂科表示，富源國家森林遊樂區自一一四年九月一日起，由瑞穗天合國際觀光酒店股份有限公司取得營運權，並以「天成逸旅蝴蝶谷」品牌進行營運，目前已展開試營運。

花蓮分署森林育樂科指出，不過，園區一一三年十月受颱風災害影響，現正持續辦理災後修復作業，其中「環溪步道二」預計於一一五年十二月完成修復，後續將視整體安全狀況評估開放時程，並另行公告。

育樂科強調，園區目前由「天成逸旅蝴蝶谷」接手經營，目前進行試營運，現階段可體驗飯店住宿、溫泉泡湯與入園漫遊；僅環溪步道二仍持續進行災後修復，其餘設施與步道已陸續開放試營運。

育樂科指出，凡持有「森林旅遊護照」之遊客，可至「富源國家森林遊樂區」售票口辦理戳章及紀念票兌換。有關住宿、餐飲、溫泉及門票相關資訊，請洽「天成逸旅蝴蝶谷」洽詢。

富源國家森林遊樂區自即日起至三月十八日止園區試營運，全票原價一百五十元，試營運期間一律優惠價五十元，民眾熟悉的吊橋、森林步道與滿眼綠意的景象正悄悄回來，民眾可以利用春節假期帶著家人、朋友或留一段時間給自己，走進自然、感受富源的美好。