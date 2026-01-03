富爸死留遺產！好心幫弟「代墊遺產稅」2姊姊得到…查封房 結局曝光

記者羅欣怡／新竹報導

翁姓姐弟均攤遺產稅，兩個姊姊幫弟弟代墊卻發現弟弟房產已被查封。（示意圖／翻攝自pixabay）

新竹翁姓男子過世後留下鉅額遺產，經國稅局核定，全體繼承人須繳納遺產稅共計265萬餘元，三姊弟決定均攤，但小兒子因個人債務問題無力繳納，由兩個姊姊墊付，事後發現弟弟承諾補償的房產早已遭查封，只好對簿公堂，向弟弟討回代墊費用。

判決書指出，翁男過世留下遺產，為避免產生滯納金，翁姓兩名姊姊於2024年1月26日先行代弟墊付遺產稅，分別支付37萬8157元及37萬8158元，並將款項匯入母親帳戶，由母親一次繳清全部稅額。當日姊弟雙方亦簽署「權利同意讓渡書」，約定由姊姊代繳稅款，弟弟則將名下位於嘉義市的不動產權利讓渡作為補償。

姊妹事後查詢發現，弟弟名下不動產早已因債務遭債權人查封，根本無法依約讓渡，形同無法履行補償承諾。兩人認為自身權益受損，遂提起民事訴訟，請求弟弟返還代墊的遺產稅款。

新竹地方法院審理後指出，姊妹所提出的遺產稅繳款書、匯款紀錄、建物登記謄本及權利讓渡書等證據，足以證明代墊事實及雙方約定內容。既然弟弟名下不動產已遭查封，讓渡義務屬於給付不能，姊妹依法得請求返還代墊款項，最終判決翁弟應分別返還姊姊37萬8157元、37萬8158元。

