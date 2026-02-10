富爸爸作者出手掃銀幣！放話銀價衝200美元
[NOWnews今日新聞] 國際黃金、白銀價格近期宛如做雲霄飛車起起伏伏，昨（9）日金價上漲站回每盎司5000美元關卡，白銀也大漲超過6％，不過今日金銀價格出現回落，又雙雙下跌。對此，《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）透露自己已經加碼買進600枚銀幣，更大膽預言銀價在今年有機會突破每盎司200美元。銀價目前價格大約在每盎司82美元左右。
羅伯特清崎10日在社群平台X發文，透露自己剛剛又買了600枚美國鷹洋銀幣（US Silver Eagles），今天的現貨價格是每盎司82美元。
羅伯特清崎強調，「我仍然相信白銀價格會在2026年達到每盎司200美元..甚至更高。美元有麻煩了。持有法定貨幣（假美元）的人是最大的輸家。保重。」
黃金和白銀在經歷之前史詩回檔前，曾分別創下每盎司5600美元與每盎司121美元新高，近期金銀價格雖有回穩，但距離高點仍有相當大的差距。對於金銀前景，Spartan Capital Securities首席經濟學家卡迪洛（Peter Cardillo）表示，黃金與白銀正處於「盤整階段，可能正在為新一波多頭走勢、再創歷史新高鋪路」。另外，澳洲銀行的分析師也指出，投資人已「重新確認對貴金屬的長期看多觀點」。
不過，對於所謂銀價今年有機會達到每盎司200美元的說法，許多專家保守看待。
Birch Gold Group分析師雷根（Peter Reagan）表示，「白銀在2026年達到每盎司200美元並非不可能，但只會在極端條件下發生，雖然白銀相對於黃金被低估，這對白銀本身而言確實是利多，但要達到每盎司200美元的價格，恐怕得伴隨貨幣價值出現劇烈下跌，或者說是通膨大幅飆升」。
First Information創辦人兼執行長史坦佐尼（Vince Stanzione）也警告，「我們得小心自己許下的願望。我確實認為，在下一次美國大選（2028年11月）之前，有可能看到白銀200美元、黃金7000美元，但那很可能意味著各國貨幣都在大幅貶值」。
美國貴金屬交易所（American Precious Metals Exchange）行銷總監艾略特（Brett Elliott）則指出，若白銀要從目前水準漲到200美元，勢必得再次突破既有的價格趨勢。艾略特強調，「這不可能因為一點小波動就發生，必須出現相當劇烈的事件，才可能引發另一波拋物線式的暴漲，例如某個大型交易所違約、無法履行交割白銀的合約義務」。
艾略特也指出白銀價格持續上漲還有一項關鍵的制約因素就是，銀價高漲已推動產業尋找替代品，「許多工業白銀用戶正在尋找替代或節約白銀的方法，這將導致需求下降」。雷根則認為，白銀價格高漲也會刺激採礦業增產，從而降低價格上漲，所以銀價想要達到如此驚人的里程碑，需要多個價格驅動因素協調一致，在今年發生的機會不高。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
