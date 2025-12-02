富爸爸出手就是猛！台達電豪擲37億收購晶睿 父子股價雙雙噴出
財經中心／師瑞德報導
智慧樓宇與安控應用整合再下一城。台達電子工業（2308）與旗下子公司晶睿通訊（3454）於12月1日晚間同步公告，雙方董事會皆已通過股份轉換案，台達電將以每股現金100元、總金額約新台幣37.33億元的條件，收購晶睿剩餘43.12%股權，未來晶睿將正式成為台達電100%持有的全資子公司，並終止上市與公開發行。由於本次交易價格較公告前五個交易日的平均收盤價溢價約16.8%，消息一出即引爆市場熱議。
今（2）日早盤開盤，晶睿股價隨即跳空鎖漲停，以93.6元亮燈開出，換算等於投資人若買進成功，一張即帳面獲利6,400元；雖然買氣狂湧，掛單一度超過9.6萬張，但實際成交張數極為稀少，開盤30分鐘內僅成交94張，顯見市場搶買熱度之高。
本次併購不僅帶動晶睿股價衝上漲停，作為母公司的台達電亦同步受惠。由於此次交易將進一步強化集團在樓宇自動化與智慧安防領域的整合綜效，早盤股價也應聲走揚，一度觸及998元，上漲25元，漲幅達2.57%。
根據公告內容，台達電原先已持有晶睿56.88%股權，此次股份轉換案將收購剩餘持股，轉換基準日暫定為2026年3月27日，股東臨時會將於2026年1月中旬召開進行討論通過。若一切順利，晶睿將在股份轉換完成後，正式自證交所下市並結束公開發行身分。
台達電董事長暨執行長鄭平指出，隨著智慧樓宇與建築能源管理成為全球關注焦點，晶睿以其強大的影像監控與安防技術，已是台達在此領域的核心夥伴。藉由本次股份轉換，兩家公司未來將能加速決策過程，並整合研發與市場資源，在全球競爭中搶占更大優勢。
台達電代理發言人施孟聰也補充表示，目前產業與經濟環境快速變動，兩家公司若仍分屬不同上市公司，會在資訊整合與資源調度上受限，因此此次透過股份轉換將能提升整體營運效率與彈性。
晶睿通訊董事長羅永堅則表示，自2017年加入台達集團後，晶睿已逐步轉型為融合AI與雲端平台的安防解決方案提供者。本次成為台達全資子公司後，未來將可更靈活地運用母公司的製造、研發與國際行銷資源，持續強化全球佈局與創新動能。
儘管晶睿近年積極轉型，其在北美市場的高比重仍使其在2025年受到關稅與匯率波動影響，出現連續兩季虧損，第二季與第三季每股淨損分別為0.82元與0.59元。不過，市場普遍認為在台達電全面納入後，未來透過集團資源整合，有望有效改善晶睿的營運體質與獲利動能。
三立新聞網提醒您：
內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。
投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。
