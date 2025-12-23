富爸爸出手！甲骨文提供404億美元擔保 助派拉蒙搶親華納兄弟

派拉蒙與華納兄弟。路透社資料照片



華納兄弟公司收購大戰還沒完！軟體巨擘甲骨文週一（12/22）宣布，將為派拉蒙日舞集團提供404億美元（約合1.3兆台幣）的擔保，試圖阻止華納兄弟探索公司把自家珍貴的好萊塢資產，出售給影音串流平台Netflix（網飛）。

華納兄弟（Warner Bros）稍晚表示，將審查並考慮派拉蒙日舞集團（Paramount Skydance）修改後的收購方案，同時強調董事會不會改變對Netflix交易的建議。

派拉蒙日舞集團執行長大衛．艾里森（David Ellison），是甲骨文（Oracle）創辦人賴瑞．艾里森（Larry Ellison）的兒子。路透社報導，此舉旨在消除華納兄弟董事會對派拉蒙融資能力，以及艾里森家族未提供完整擔保的疑慮。

派拉蒙表示，收購條款修訂後，並未改變每股30美元的全現金收購價，而掌握華納兄弟龐大的影片庫，將在串流媒體大戰中取得決定性優勢。文件顯示，艾里森家族同意在完成交易前，不會撤銷其家族信託或轉移資產。

派拉蒙還指出，已將反向終止費（reverse termination fee）從50億美元提高至58億美元，並將收購的截止日期延長至2026年1月21日。

華納兄弟探索公司（WBD）本月同意，以每股 27.75 美元的價格將旗下HBO等電視電影以及網路串流業務出售給Netflix後，派拉蒙宣布以每股30美元收購華納兄弟全部股權，但華納兄弟質疑該公司融資能力，要求股東拒絕這份價值高達1084億美元的收購方案。

然而，華納兄弟的投資方，包括其第五大股東「哈里斯聯合公司」（Harris Associates）表示，若派拉蒙提出更優渥的收購方案並解決交易條款問題，他們將考慮接受修訂後的方案。

根據與Netflix的協議，如果華納兄弟終止收購協議，須向Netflix支付28億美元的解約費。

