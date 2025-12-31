富爸爸助攻也沒用？華納兄弟擬再拒派拉蒙提親 原因是「這個」

派拉蒙和華納兄弟的標誌，攝於2025年12月8日。路透社資料照片



儘管軟體巨擘甲骨文為派拉蒙提供404億美元的擔保，試圖阻止華納兄弟把自家好萊塢資產出售給影音串流平台Netflix（網飛），但外媒週二（12/30）透露，華納兄弟仍打算再次拒絕派拉蒙的收購方案，原因是派拉蒙並未提高收購價格。

彭博（Bloomberg News）引述知情人士透露，華納兄弟探索公司（Warner Bros Discovery）董事會尚未做出最終決定，但將於下週舉行會議。華納兄弟先前以派拉蒙日舞集團（Paramount Skydance）報價低於Netflix為由拒絕收購，而尚未提高收購價格是董事會擔憂的因素之一。

華納兄弟探索公司本月同意，以每股27.75美元的價格，將旗下HBO等電視電影以及網路串流業務出售給Netflix的3天後，派拉蒙宣布以每股30美元收購華納兄弟全部股權，但華納兄弟質疑該公司融資能力，要求股東拒絕這份價值高達1084億美元的收購方案。

派拉蒙旗下擁有影業公司及MTV頻道，在甲骨文（Oracle）創辦人賴瑞．艾里森（Larry Ellison）與兒子大衛．艾里森（David Ellison）於8月取得集團控制權後，曾多次對華納兄弟提出收購方案，賴瑞．艾里森更提出將親自擔保404億美元的股權融資等承諾。

知情人士指出，華納兄弟董事會的態度不變，正在等待派拉蒙提高收購報價的財務條款。但董事會也擔憂，派拉蒙的收購方案恐令公司無法在未獲艾里森家族批准的情況下管理債務，且派拉蒙並未承諾會承擔華納兄弟需支付給Netflix的解約金。

根據與Netflix的協議，如果華納兄弟終止收購協議，須向Netflix支付28億美元（約合875億台幣）的解約金。

華納兄弟在公開文件稱，基於多項因素認為Netflix的收購方案優於派拉蒙，包括派拉蒙將背負高昂債務，並計劃進一步裁員。Netflix市值已突破4000億美元，是目前好萊塢市值最高的企業。

