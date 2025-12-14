《富爸爸窮爸爸》作者示警「AI害失業率升至20%」 傳統白領和高材生最慘

《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特・清崎（Robert Kiyosaki）近日警告，AI的快速發展，可能在未來幾年內對全球就業市場造成重大衝擊。（圖／翻攝自X）

《富爸爸窮爸爸》作者羅伯特・清崎（Robert Kiyosaki）近日警告，AI的快速發展，可能在未來幾年內對全球就業市場造成重大衝擊，甚至引發大規模失業潮。他形容，這將是「現代史上最大的變革」。

清崎於社群平台X（前 Twitter）發文指出，AI將以史無前例的方式取代大量工作，首當其衝的恐怕是傳統白領與受過高等教育的「聰明學生」。他特別提到，許多年輕人仍背負著沉重的學生貸款，若失去工作，經濟壓力恐將進一步惡化。

這樣的警告並非獨例，AI公司Anthropic執行長Dario Amodei近期也表示，AI可能在未來幾年內消滅多達一半的入門級白領職位，並將失業率推升至20%，此番言論引發科技與金融圈高度關注。

企業家馬斯克（Elon Musk）亦在11月舉行的美沙投資論壇中談及類似議題，他認為，隨著AI與機器人技術持續進步，「工作在未來可能變得可有可無」。在他看來，人類將擁有更多休閒時間，金錢的重要性也可能逐漸下降。

馬斯克以日常生活作比喻表示，人們可以選擇到商店購買蔬菜，也可以在自家後院耕作；後者雖然困難得多，但仍有人願意這麼做，因為這是一種興趣與意義的體現。他認為，未來的工作可能也將成為一種「選擇」，而非生存所必須。儘管對長期前景持相對樂觀態度，馬斯克也坦言，在AI全面改變社會之前，仍有大量工作需要人類完成，而現階段金錢依然是不可或缺的資源。

在此背景下，清崎再次重申他長年倡導的財務觀點，降低對單一薪資收入的依賴，轉向被動收入來源。他表示，自己之所以不擔心AI取代工作，是因為早已不依賴傳統雇傭關係維生。

清崎過去多次公開分享，他選擇成為企業家，並透過房地產投資建立現金流，而非遵循「上學、就業、存錢、退休」的傳統理財路徑。他認為，能持續產生現金流的資產，是在經濟與科技劇變下保護個人生計的關鍵。房地產長期被視為具備穩定收益特性的資產，相較於股市易受消息面影響而劇烈波動，出租型不動產往往能提供相對穩定的租金收入。清崎曾透露，他持有大量房產，皆以投資與現金流為目的。

除了房地產，清崎也長期支持貴金屬投資，特別是黃金與白銀。他多次批評法定貨幣體系，認為貴金屬在通膨與地緣政治不確定性升高時，具備保值與避險功能。近年金價大幅波動，也再度引發市場對避險資產的討論。此外，清崎亦表態持有比特幣，視其為對抗傳統金融體系風險的另一種選擇。不過比特幣價格近期大幅回落，市場波動性仍高，投資風險備受關注。

隨著AI技術持續進化，未來數年內，全球勞動市場與財富結構可能面臨深層重塑。專家普遍認為，如何在科技浪潮中提升個人韌性、分散風險，將成為各世代必須正視的課題。



