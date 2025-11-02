《富爸爸》再示警！將迎大崩盤 點名4資產可避險
暢銷理財書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特．清崎（Robert Kiyosaki）再次於社群平台上發出警訊，他直言「大規模崩盤即將開始」，並強調有4種資產，可以成為大家在未來這波金融危機中的避風港。
清崎於昨（1）日在X上用全大寫字母寫下「大規模崩盤即將開始（MASSIVE CRASH BEGINNING）」，更警告有數百萬人會受到重創，也有可能因此血本無歸。對此，清崎也呼籲投資人應保護好自己的資產，更點名可考慮投資白銀、黃金、比特幣、以太幣等，因為這些資產能夠幫助他們在崩盤中度過危機。
其實早在10月12日，清崎就曾直言，「今（2025）年將會迎來世界史上最大規模的金融崩盤」，更表示「投資實體資產才是保護財富的方式」。清崎在文中也點出白銀與以太幣的實用性，他認為這2種資產不僅具有價值儲存功能，也具有產業應用價值，「我認為白銀和以太幣最值得投資，因為它們可以長期儲存價值；而且在工業上有實際用途，還有目前價格仍然是偏低的」。
