富田擬1月下旬上市 攻無人機低軌衛星和機器人

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）馬達製造和系統整合商富田電機規劃2026年1月下旬上市掛牌，登錄台灣證券交易所創新板。富田董事長張金鋒今天表示，除了鞏固電動車動力系統方案，富田積極布局無人機、低軌衛星和機器人等領域。

市場稱富田電機為美系電動車品牌大廠商「心臟」，也是台灣傳統產業的隱形冠軍之一。張金鋒在富田下午媒體交流會上指出，富田從變頻馬達製造商轉型為高階動力系統解決方案供應商，加速在新能源、智慧製造及航太科技等新興產業全球布局。

展望未來營運，張金鋒表示，鎖定電動載具動力系統、無人機與低軌衛星等航太科技、無人電動載具與智慧製造為三大成長引擎，預期2026年業績目標大幅成長。

張金鋒說明，除了美系電動車大廠，富田持續與日系品牌車廠合作七合一動力系統，以及次世代電動車馬達系統。此外，富田也切入國內物流車應用，預計2026年準備正式上路。張金鋒指出，富田在電動車動力系統布局不會停止，「電動車是富田的根」。

富田說明，持續強化電動車動力系統的效能與輕量化，從電動車拓展至電動船、電動巴士、電動貨車、電動農用機械等商用載具市場，擴展新能源交通領域。

在航太科技，張金鋒指出，富田已成立小型化業務部門，鎖定高精度、輕量化的馬達產品開發，切入無人機及低軌衛星應用，富田目前已開發多種無人機馬達，並取得北美大廠和台灣無人機企業量產訂單。

富田預期，小型化業務部門業績成長速度快，預期明年相關業績占比可提升至10%，規劃建置無人機馬達量產線，投資金額約新台幣2500萬元，預期明年年中大量生產。

在無人電動載具和智慧製造，張金鋒表示，富田看好人工智慧（AI）機器人市場，已投入開發高階機器人關節馬達，並對歐洲客戶送樣。

張金鋒指出，富田與IT廠商合作，先切入上半身機器人、下半身自主移動（AMR）方式的產品應用。

此外，富田與中鋼設立「中鋼-富田聯合實驗室」，共同合作研究電動載具、無人機與AI機器人三大領域的馬達技術，擴展智慧製造應用。

談到稀土議題，張金鋒指出，富田在日本市場深耕許久，已與日本廠商在稀土原料端密切合作，取得稀土管道沒有影響。

根據資料，富田成立於1988年，布局各式馬達研發與製造，產品線涵蓋三相感應馬達、變頻馬達、感應伺服馬達及液冷伺服馬達等。

在營收比重分布，富田說明，今年前3季電動車動力系統業績占比約29%，工業馬達占比約33%，電動載具零配件約20%，勞務收入占比約14%。

富田電機今年前11月累計自結合併營收新台幣11.9億元，年減42.31%，今年前3季合併毛利率28.8%，年增7個百分點，前3季稅後獲利3429萬元，累計每股基本純益0.67元。（編輯：楊凱翔）1141229