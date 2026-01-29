富田每股60元上市早盤衝高 攻無人機低軌衛星

（中央社記者鍾榮峰台北29日電）馬達製造和系統整合商富田電機今天以每股新台幣60元掛牌上市，登錄台灣證券交易所創新板，富田電機開盤走勢強勁，早盤最高89元，上漲48.3%。富田電機鎖定電動載具動力系統、無人機與低軌衛星等航太科技、無人電動載具與智慧製造，為今年3大成長引擎。

證交所董事長林修銘出席致詞指出，富田電機積極布局無人機、機器人、低軌衛星、自動導引車AGV、電動船等領域，創造新創動能。

富田電機董事長張金鋒致詞表示，富田長期布局變頻專用馬達和伺服馬達，累積工控系統經驗，從工規進入車規應用，獲得美系電動車大廠青睞採用。

除了美系電動車大廠，張金鋒指出，富田持續與日系品牌車廠合作七合一動力系統，以及次世代電動車馬達系統。在其他電動載具，富田電機從電動車拓展至電動船、電動巴士、電動貨車、電動農用機械等商用載具市場。

除了鞏固電動載具動力系統方案，張金鋒指出，富田成立小型化業務部門，鎖定高精度、輕量化的馬達產品開發，切入無人機、低軌衛星等航太應用，預期今年下半年將有實績。

富田說明，小型化業務部門業績成長速度快，預期今年相關業績占比可提升至10%。

在無人電動載具和智慧製造，富田表示，看好人工智慧（AI）機器人市場，已投入開發高階機器人關節馬達，已對歐洲客戶送樣。（編輯：楊凱翔）1150129