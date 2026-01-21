富禮國中通學步道工程月底開工 提升校園通行安全與整體環境品質

富禮國中通學步道完工模擬圖。





提供師生安全、安心且舒適的上下學通行環境，香山區富禮國中通學步道改善工程將於今(115)年1月底開工，總經費約新臺幣1,000萬元，由中央補助550萬餘元，市府自籌約450萬元，工期預計150天，預計於6月底完工，完工後將有效提升校園周邊通行安全與整體環境品質。

市長高虹安表示，富禮國中位於香山區富禮街，校地狹長，前臨中華路、後接台61線西濱快速道路，上下學時段與通勤尖峰交通流量大，長期以來缺乏連續且友善的人行空間。此次改善工程以富禮街為主要施作範圍，將通學步道銜接至中華路，整體長度約113公尺、面積約2,180平方公尺，工程內容包含校園圍牆退縮新增人行道、設置連續型綠帶、整合公共設施、改善無障礙環境及營造街角空間，透過系統性規劃全面提升步行品質，打造兼具安全、舒適的優質通學廊道。

教育處長林立生表示，市府自112年起積極向內政部爭取通學步道改善相關計畫，截至今年已協助28所學校獲得補助，累計投入經費超過5億元。校園周邊學習環境的改善，不僅著重於硬體設施升級，更進一步將「安全」、「關懷」與「學習支持」的理念融入城市治理，打造讓師生與家長都能安心信賴的友善通學環境。

富禮國中校長黃賜宏表示，此次通學步道工程不僅守護學生每日往返校園的通行安全，更為富禮國中鋪設一條安心學習、健康成長、與社區共好的友善道路。感謝各界對步道改善計畫的支持，並特別感謝市府對於未獲中央補助部分加碼投入經費，讓整體改善工程兼顧安全性與完整性，完善校園周邊的學習與生活環境。



