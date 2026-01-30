富良野花海來襲 新春玩北投「6大免錢景點」賞花泡湯超放鬆

Photo Credits：iucn333、qiuung

新年走春不必出國，北投「台版富良野」花海於 2026 浪漫回歸！今年規模再升級，首度串聯三層崎公園與嗄嘮別公園雙園區，打造壯麗的彩色花毯。現在只要搭上捷運，就能優雅避開塞車，一次玩遍北投「6 大免錢景點」！

【北投6大免錢景點】

北投三層崎花海/今年兩公園串聯擴大賞花路線

北投關渡宮/求財許願

北投溫泉博物館

地熱谷/台灣造型手湯

新北投車站/百年古蹟木造車站

北投市立圖書館

北投三層崎花海/今年兩公園串聯擴大賞花路線

廣告 廣告

Photo Credits：iucn333、chih07090616、molly888666

北投社三層崎公園被譽為台版富良野，年年大受好評，已成為台北賞花盛事之一。藉由特殊山坡地形，種植一串紅、四季海棠、銀葉菊、孔雀草、 薰衣草、五彩石竹等，像波浪般的繽紛花毯在大地展開，增加裝置藝術讓民眾更多元取景、拍照，2026 年景觀再進化，首度串聯「三層崎」與「嗄嘮別」雙公園，打造出更遼闊的賞花動線。利用自然山坡地形鋪設的層次花毯，由紫色鼠尾草、銀葉菊與孔雀草交織成絕美的彩虹大景，視覺震撼力十足。

活動展期：2026年2月11日（三）至 3月15日（日）

地址：台北市北投區秀山路50號

交通資訊：搭乘捷運至新北投站，步行或轉乘公車即可輕鬆抵達。

北投關渡宮/求財許願

Photo Credits： taiwan.4fun、qiuung、zero_plus_six、shih_hsuan6260

位於北投區的關渡宮，平日不僅是民眾祈福參拜，從關渡宮往上走到靈山公園，更是欣賞關渡、淡水河與台北101 風景的極佳視野，無論是關渡夕照，甚至是將淡水河、台北101大樓與關渡宮巧妙的收入構圖中，融匯傳統與科技的都會風情。

地址：台北市北投區知行路360號

北投溫泉博物館

Photo Credits：zoey_yc、leleopq126、summerhung308、ash.lilin

參考日本伊豆山溫泉興建於 1913 年，不僅歷史悠久，也曾是東亞最大浴場。近年經過整修成為溫泉博物館，從日本進口古老設計的鞋櫃與置物櫃放在入口處迎接旅客，讓人彷彿來到日本澡堂；羅馬式大浴池是博物館的精髓所在。2樓廣大的榻榻米廳堂就像是溫泉旅館提供旅客休憩的場域；從望樓向外眺望，則可以看見綠蔭盎然的北投公園及北投圖書館，享受在沐浴後欣賞北投山光水色。

地址：台北市北投區中山路2號

地熱谷/台灣造型手湯

Photo Credits：hihilittle、dou4hua1

地熱谷，又稱「地獄谷」或「鬼湖」，位於台北北投公園旁，是北投溫泉的重要源頭之一。這裡全年硫磺煙霧繚繞、泉水清澈呈綠色，如夢似幻的蒸氣景致曾被列為日治時期的八景十二勝之一，讓人彷彿置身仙境。泉水溫度高達約90℃以上，屬酸性硫磺泉，因安全及環境保護因素現在設有步道與觀景設施，遊客可欣賞獨特地熱景觀並感受溫泉鄉魅力。周邊還有北投溫泉博物館、新北投溫泉商圈等景點可一併遊覽，是北投一日遊的必訪地點。

地址：台北市北投區中山路

營業時間：09:00-17:00(周一公休)

新北投車站/百年古蹟木造車站

Photo Credits：taipeitravel、

這座興建於 1916 年的新北投車站，是台北市唯一僅存的百年木造車站，也是無數老北投人的集體回憶。車站曾因捷運興建而搬遷至彰化，歷經多年努力終於在 2017 年重返故里。走進車站，空氣中瀰漫著濃郁的紅檜木香，經典的「老虎窗」與精緻的雕花梁柱展現了日治時期的建築工藝美學。春節期間，車站旁常有主題市集與展覽，搭配古樸的月台與鐵道遺跡，讓人彷彿穿越時空，走進一段溫暖的歲月軌跡。

地址： 台北市北投區七星街 1 號（新北投捷運站旁）

交通資訊： 搭乘捷運淡水信義線至「北投站」，轉乘新北投支線至「新北投站」，出站步行約 1 分鐘即可抵達。

北投市立圖書館

Photo Credits：liana82916、sheepx

藏身在北投公園的一片綠意中，北投市立圖書館被譽為「森林中的巨大綠船」。這座全台首座鑽石級綠建築，曾被評選為全球最美 25 座圖書館之一。全館由原木打造，並結合太陽能發電與雨水回收系統，完美融入周邊生態。館內陽光透過大片落地窗灑落，讀者可以坐在戶外閱讀區，一邊呼吸芬多精、一邊享受書香。即使不進館閱讀，光是在充滿日系感的木質露台上漫步留影，就能感受到北投特有的文藝與悠閒氣息。

地址： 台北市北投區光明路 251 號

交通資訊： 搭乘捷運至「新北投站」，出站後沿著北投公園（中山路）步行約 5 分鐘即可抵達。

撰稿人/ 海的那編