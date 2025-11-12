富蘭克林多元投資策略 愜意退休

現代人追求「財富自由、自在退休」已成共識，但全球金融市場波動加劇，使傳統股六成、債四成的組合難以完全分散風險。富蘭克林坦伯頓基金集團指出，為建立更具永續性的退休投資組合，投資策略必須更具前瞻性與彈性，納入多元資產配置，包括傳統股票與債券之外的「另類資產」如私募股權、不動產、對沖策略等。

過去另類資產多為大型機構專屬，如今隨著基金架構創新與門檻降低，普通投資人亦可藉由此類產品分散風險並提升潛在報酬。富蘭克林坦伯頓目前全球資產管理規模達1.6兆美元，研究據點遍佈全球主要金融市場，擁有約1500名投資專家，提供股票、固定收益、另類投資及多元資產解決方案。

截至2025年10月底，富蘭克林證券投顧在台代理及提供顧問服務的基金多達107檔，涵蓋全球型、債券型、多空策略混合型、區域型、新興市場型、產業型及單一國家型基金等多樣選擇，居同業前列。該公司強調，面對瞬息萬變的市場，投資人應依自身風險承受度與人生階段，靈活運用多元基金工具，以建構專屬的退休投資組合，達成長期穩健與自在退休的目標。（郭隆富）