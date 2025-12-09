富裕不能治癒的傷！男突獲得6千萬卻當場淚崩 心痛背後真相曝光

財經中心／王文承報導

一名男子年輕時因無法接受父母的高壓教育而早早離家，在外獨立闖蕩，雙方最終徹底斷了聯繫，沒想到多年後父母過世，竟留下一筆高達3億日圓的遺產給他，並在遺囑中希望這筆財富能彌補兒子成長時期所受的傷害，這讓他當場崩潰。（示意圖／PIXABAY）

許多孩子從小受到父母嚴格管教，長大後無法承受壓力而選擇離家，甚至斷絕聯繫。然而，等到父母離世，才發現那些嚴厲背後其實是真正寵愛的關心，往往才悔不當初。一名A先生便有類似經歷，他年輕時因無法接受父母的高壓教育而早早離家，在外獨立闖蕩；之後雖曾嘗試重新與父母聯繫，卻屢遭拒絕，雙方最終徹底斷了聯繫。沒想到多年後父母過世，竟留下一筆高達3億日圓（約新台幣6600萬元）的遺產給他，並在遺囑中希望這筆財富能彌補兒子成長時期所受的傷害。

男突獲6千萬卻秒崩潰 心痛背後真相曝光



根據《THE GOLD ONLINE》報導，A先生的父母經營企業，希望兒子未來能接班，從小便採取高壓教育方式。除了要求學習多種語言外，A先生還必須接受嚴格的體能與意志力訓練。無法忍受的他最終選擇離家，雙方自此失聯，即便他主動聯絡，父母也沒有回應。

離家後的A先生靠自己的力量成家立業，與妻子共同努力生活。兩人原本打算工作到70歲再退休，因爲每年260萬日圓（約新台幣52萬元）的年金收入不足以負擔生活與房貸。正當夫妻倆煩惱退休規畫時，他突然收到律師與稅務師通知——父母留給他3億日圓遺產。

父母在遺囑中寫道：「嚴格教育雖出於愛，卻忽略了與兒子溝通，導致關係破裂。為了事業，錯失修復親情的機會，成了終生遺憾。」儘管如此，他們仍希望這筆財產能讓A先生過上安穩的生活，作為彌補過去遺憾的方式。父母也坦言，曾想在事業穩定後重新修補親情，但時間並未給他們機會。

A先生讀到遺囑時忍不住落下眼淚。這筆遺產確實減輕了他對退休生活的焦慮，但也讓他深刻體會「子欲養而親不待」的悲傷。與妻子商量後，他決定維持原本的生活方式，並將這筆資產交由專業人士管理，希望確保未來子女也能獲得穩定保障，讓父母的愛得以延續。

