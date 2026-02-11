富豪全員逃走中？ 加州打算課「富人稅」

加州打算課徵富人稅，使得矽谷富豪如祖克柏等人，紛紛外逃。

外電報導，由於加州打算對富人加稅，導致矽谷許多富豪紛紛決定離開加州，把財產與房產移到其他地方。（葉柏毅報導）

外電報導以臉書創辦人、Meta執行長祖克柏為例，指出祖克柏最近已經在邁阿密的印第安溪附近置產，成為最新一名在加州計畫課徵富人稅的陰影下，將資產移出加州的科技富豪。

報導指出，加州正在推動一項公投，計畫對加州淨資產超過10億美元的富豪，課徵一次性5%的富人稅，消息傳出之後，矽谷富豪紛紛外逃。佛羅里達州是多數富豪選擇落腳之處。除了祖克柏夫婦之外，印第安溪上還住著包括川普長女伊凡卡，以及她的夫婿庫許納，還有亞馬遜創辦人貝佐斯等人。據瞭解，祖克柏的新宅邸，據傳距離貝佐斯的豪華莊園，只有數戶之隔。

根據「富比士」（Forbes）雜誌統計，加州目前約有246名億萬富豪，如果這項富人稅稅制通過，這些人每人將須繳納約5000萬美元到130億美元，合台幣約15.7億元到4092.7億元不等的稅款，這種天文數字對一般人別說看了，連聽都很少聽過，也難怪加州富豪看到這個數字之後，決定趕快離開。

報導說，儘管課徵富人稅尚未正式成為法律，卻未能阻止加州最富裕的群體，逃離加州，像是甲骨文（Oracle）創辦人艾里森（Larry Ellison），與Google創辦人布林等人，都已經把大部分商業活動，轉往佛羅里達州與內華達州等地。