富豪尪洗錢入獄！安以軒消失10年罕露面 淚吐「一個人」心聲

安以軒睽違10年現身螢光幕。（圖／索尼音樂提供）





金曲歌后A-Lin再推出全新單曲〈一個人〉，由歌后好友戴佩妮創作，MV則由金獎團隊打造，邀來剛入圍金曲最佳MV的導演林書宇執導，以及金獎級攝影師余靜萍掌鏡，並請到暌違10年未在螢光幕前現身的安以軒擔任女主角，揭開她與A-Lin超過15年的好交情。

安以軒2017年與澳門德晉集團行政總裁陳榮煉登記結婚，2022年老公陳榮煉因涉嫌非法賭博、洗錢等罪，遭澳門法院判處13年有期徒刑，安以軒也漸漸淡出演藝圈，獨自扶養2個孩子。如今睽違近10年擔任A-Lin新歌MV女主角，再度出現在螢光幕前。

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A-Lin與安以軒交情長達15年。（圖／索尼音樂提供）

A-Lin與安以軒交情長達15年。（圖／索尼音樂提供）

安以軒與A-Lin相識15年私下是超級好朋友，兩人透過共同朋友安鈞璨介紹認識，一路陪伴彼此走過人生不同階段，過去大多接演電視跟電影為主的安以軒，這次應下邀約，不難看出兩人的好交情。安以軒也表示，當初聽到〈一個人〉的Demo時，就被歌曲感動淚如雨下，也因此更希望這首歌能透過MV影像，把「每個人都曾經歷過一個人的時刻」的情境真實留下。

由於安以軒已經很久沒有演出，一度擔心演技生疏不容易入戲，團隊特別安排了單獨的空間讓她培養情緒，但拍攝當天安以軒幾乎一秒入戲，演技直接到位。好姐妹夏于喬也專程來探班，且在鏡頭外陪安以軒對戲，兩人也在絕佳的默契之下，讓拍攝進度超前。此外，攝影師余靜萍安排安以軒與A-Lin隔著透明玻璃，彼此成為疊影的方式拍攝對嘴，彷彿是兩個不同的個體在同一個世界裡看見彼此。

〈一個人〉的誕生源自一次意外的機場相遇。當時A-Lin與Penny戴佩妮在同地轉機，卻碰上班機大延誤，兩人歷經一整夜的等待。過程中，A-Lin談起自己一直很期待有機會與戴佩妮合作，而這份期待也讓戴佩妮想起了一首珍藏已久的作品。當她將歌曲分享給A-Lin後，A-Lin立刻被作品深深吸引，雙方一拍即合，也促成了這次難得的合作。

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