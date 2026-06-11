富豪榜大洗牌》日月光張家登台灣首富 富邦、國泰雙蔡雙雙滑落

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2026年《富比士》台灣50大富豪榜揭曉，若與2025年榜單進行對比，可看出台灣財富版圖正經歷一場史無前例的「AI大洗牌」。受惠於AI狂潮與半導體出口強勁帶動，台灣去年經濟成長率飆升至8.7%，創下15年來最快增速，這波經濟熱潮也直接反映在富豪的資產變化上。

富豪資產與入榜門檻雙雙締造紀錄

台灣50大富豪的總資產從2025年的1970億美元（約新台幣6.2兆元），狂飆56%至2026年創紀錄的3080億美元（約新台幣9.7兆元）。

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更驚人的是富豪榜入榜門檻的瘋狂跳升。2025年擠進台灣50大富豪榜的最低資產門檻為13億美元（約新台幣409.5億元），到了2026年，此門檻已大幅拔高至22億美元（約新台幣693億元），寫下歷史新紀錄。

AI大爆發 首富寶座歷史性換人

榜首之爭出現了極具指標意義的「產業輪動」，過去常年稱霸的金融業大老，在科技業爆發式成長的對比下顯得力有未逮，首富寶座迎來歷史性換人。日月光投控的張虔生與張洪本兄弟，憑藉封測領域的關鍵優勢，總資產在一年內暴增145億美元（約新台幣4567.5億元），以224億美元（約新台幣7056億元）身價首度登頂，被動元件大廠國巨集團董事長陳泰銘，總資產也大增121億美元（約新台幣3811.5億元），以182億美元（約新台幣5733億元）強勢衝上第2名。

反觀去年的首富富邦集團的蔡明忠與蔡明興兄弟，雖然個人總資產也增加了28億美元（約新台幣882億元），但面對科技巨頭動輒百億美元的增幅，最終以167億美元（約新台幣5260.5億元）滑落至第3名，而國泰金控的蔡宏圖與蔡政達家族，也從第3名滑落至第5名，資產為150億美元（約新台幣4725億元）。

富邦集團的蔡明忠（圖）與蔡明興兄弟以167億美元資產拱手讓出首富寶座。（圖／資料照）

第4名為鴻海創辦人郭台銘，鴻海是全球最大電子代工廠，在全球市占率超過40%，也是雲端服務供應商AI伺服器系統的主要製造商，受惠於過去一年來股價大漲70%，郭台銘的身家隨之水漲船高，推升至155億美元（約新台幣4882.5億元）。

第6名為廣達創辦人林百里，乘著AI伺服器代工熱潮，其資產從去年的126億美元（約新台幣3969億元），成長至今年度的149億美元（約新台幣4693.5億元），增加了23億美元（約新台幣724.5億元）。

若從財富增幅的百分比來看，最大黑馬非台達電子創辦人鄭崇華莫屬。身為AI伺服器電源與散熱系統的關鍵供應商，鄭崇華身家較去年狂翻近5倍，達145億美元（約新台幣4567.5億元），排名大躍進16名衝上第7。

第8名為IC設計龍頭聯發科董事長蔡明介，今年總資產為109億美元（約新台幣3433.5億元）；第9名為護國神山台積電創辦人張忠謀總資產為94億美元（約新台幣2961億元）。

台達電子創辦人鄭崇華身家狂翻近5倍，排名大躍進衝上第7名。（圖／台達電提供）

50富豪8張新面孔全靠AI 鴻勁謝旼達是最強新貴

值得注意的是，2025年榜單中的新進榜富豪僅有3位，但到了2026年，新進榜人數一口氣擴增至8位，且毫無例外地全數來自半導體或AI相關產業，包括鴻勁精密董事長謝旼達、金像電子創辦人楊長基、台玻集團林伯豐、林伯實與林伯淳三兄弟、嘉澤董事長朱德祥。

其中表現最亮眼的是AI晶片測試設備大廠鴻勁精密的董事長謝旼達，受惠於鴻勁去年首次公開募股（IPO），且上市以來股價已經翻一倍以上，讓他以71億美元（約新台幣2236.5億元）的總資產首次入榜，並強勢空降第12名。

傳產慘遇逆風 張聰淵身家大幅縮水20%

在這場財富洗牌中，有人歡喜有人愁。相較於2025年僅有4人落榜，2026年則有高達11位富豪跌出榜外，包含5月辭世的潤泰集團前總裁尹衍樑。

此外，傳統產業也面臨嚴峻挑戰，第10名為頂新魏家四兄弟（魏應州、魏應交、魏應充、魏應行），是唯一擠進前十的食品傳產，今年合計總資產達90億美元（約新台幣2835億元）；另外，曾是台灣首富的製鞋大廠華利實業創辦人張聰淵，受貿易與地緣政治不確定性影響，身家大幅縮水20%至66億美元（約新台幣2079億元），排名滑落至第15名。

傳產中少數的亮點是老字號台玻集團，靠著旗下用於AI印刷電路板的纖維玻璃營收逆勢成長，成功彌補了傳統玻璃的虧損，讓林伯豐三兄弟首度挺進富豪榜，名列第28名。

排名 富豪 / 家族 代表企業 2026 資產 (美元) 產業 1 張虔生、張洪本兄弟 日月光投控 224 億 製造業 2 陳泰銘 國巨集團 182 億 科技業 3 蔡明忠、蔡明興兄弟 富邦集團 167 億 金融與投資 4 郭台銘 鴻海集團 155 億 科技業 5 蔡宏圖、蔡政達家族 國泰金控 150 億 金融與投資 6 林百里 廣達電腦 149 億 科技業 7 鄭崇華 台達電子 145 億 科技業 8 蔡明介 聯發科技 109 億 科技業 9 張忠謀 台積電 94 億 科技業 10 魏家四兄弟（魏應州、魏應交、魏應充、魏應行） 頂新集團 90 億 食品與飲料

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