富豪機上大暴走！妻兒面前恐嚇空姐「侵犯再殺」下場曝

一名富豪在飛機上失控鬧事，因為前科累累被法院重判。（示意圖／Pexels）





英國38歲富翁薩爾曼・伊夫提卡（Salman Iftikhar）去年2月搭乘維珍航空從倫敦飛往巴基斯坦拉合爾的班機時，當著妻子與3名年幼子女面前，對空服員揚言要將她拖出飯店房間「輪流侵犯後再殺害」。他原先被判刑15個月，但被認為判決過輕，近日檢方上訴成功，上訴法庭改判他4年3月。

根據《Mirror UK》報導，當時薩爾曼在頭等艙中喝醉酒，伸手要拿冰塊時，被空服員安琪（Angie Walsh）勸阻。薩爾曼瞬間情緒失控、瘋狂咒罵安琪，指控安琪對他有種族歧視嫌疑，甚至威脅要在巴基斯坦的飯店，把安琪拖出飯店施暴後殺害，暴走行為讓在場的妻兒全嚇壞，同時被其他乘客錄下PO網。

法院在審理時指出，薩爾曼有6次前科、共犯下過15項罪刑，他過去有過攻擊行為，也有酒駕、毒駕等前科，後續被轉交檢查總長與上訴法庭審理。受害的空服員原先因為這段經歷的困擾與創傷，不得不放棄這份工作，所幸她在事發14個月後也已經重返工作崗位。

上訴法庭的主審法官認為薩爾曼多年酗酒又吸毒，還在年幼子女面前做出極端恐嚇、仇恨言行，讓整架飛機與機組員陷入極大恐懼，且他多年沒有戒酒與戒毒的跡象，以他的生活方式、財力來評估，他對社會的危險性沒有降低。法庭也認為這件案子影響極其惡劣，15個月的刑期太輕，加重判罰後改判4年3月有期徒刑。

