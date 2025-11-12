富豪機上大暴走！妻兒面前恐嚇空姐「侵犯再殺」下場曝
英國38歲富翁薩爾曼・伊夫提卡（Salman Iftikhar）去年2月搭乘維珍航空從倫敦飛往巴基斯坦拉合爾的班機時，當著妻子與3名年幼子女面前，對空服員揚言要將她拖出飯店房間「輪流侵犯後再殺害」。他原先被判刑15個月，但被認為判決過輕，近日檢方上訴成功，上訴法庭改判他4年3月。
根據《Mirror UK》報導，當時薩爾曼在頭等艙中喝醉酒，伸手要拿冰塊時，被空服員安琪（Angie Walsh）勸阻。薩爾曼瞬間情緒失控、瘋狂咒罵安琪，指控安琪對他有種族歧視嫌疑，甚至威脅要在巴基斯坦的飯店，把安琪拖出飯店施暴後殺害，暴走行為讓在場的妻兒全嚇壞，同時被其他乘客錄下PO網。
法院在審理時指出，薩爾曼有6次前科、共犯下過15項罪刑，他過去有過攻擊行為，也有酒駕、毒駕等前科，後續被轉交檢查總長與上訴法庭審理。受害的空服員原先因為這段經歷的困擾與創傷，不得不放棄這份工作，所幸她在事發14個月後也已經重返工作崗位。
上訴法庭的主審法官認為薩爾曼多年酗酒又吸毒，還在年幼子女面前做出極端恐嚇、仇恨言行，讓整架飛機與機組員陷入極大恐懼，且他多年沒有戒酒與戒毒的跡象，以他的生活方式、財力來評估，他對社會的危險性沒有降低。法庭也認為這件案子影響極其惡劣，15個月的刑期太輕，加重判罰後改判4年3月有期徒刑。
東森新聞關心您
犯罪行為，請勿模仿
更多東森新聞報導
緬甸KK園區主謀佘智江慘了！遭引渡回中國
被控電梯裡猥褻！13歲少年當晚墜樓亡 紙條揭驚人真相
經營10年！知名運動服飾品牌驚傳熄燈 最後營業日曝
其他人也在看
出國前先分手？她逛免稅店他看飛機 「機場分手術」拯救旅行感情危機
根據《今日印度》（India Today）等外媒報導，奧利佛在《泰晤士報》（The Times）撰文分享，自己與未婚妻每次準備搭機出國，總因對機場節奏與習慣不同而爭執不斷。他偏好提早安頓，坐在窗邊觀察飛機起降；她則喜歡悠哉逛免稅店，甚至在登機口前仍閒晃。為了解決這個問題，兩...CTWANT ・ 11 小時前
等不到他下班！郵政員工活活卡死機器內 屍體直到未婚妻出現才被找到
根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，事件發生於上週六（11日），地點是位於密西根州艾倫帕克市的美國郵政底特律網絡配送中心（USPS Detroit Network Distribution Center）。死者為一名年約30多歲的男性維修員，據警方初步判斷，整起事件應屬意外，但具體經過仍待調查釐清...CTWANT ・ 18 小時前
男護士為減輕工作量！替病人注射「死刑用鬆弛劑」 半年內害死10病人
德國一名護理師因上班想偷懶、不想照顧病患，竟對病人注射高劑量的鎮靜劑、止痛藥，甚至還注射用於美國死刑的肌肉鬆弛劑「咪達唑侖」（midazolam），至少造成10多名病患喪命，因涉嫌謀殺罪，遭法院判處無期徒刑，且終身不得假釋。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
熊襲民宅、猴亂山村！日本各地野生動物頻闖住宅區
熊襲民宅、猴亂山村！日本各地野生動物頻闖住宅區EBC東森新聞 ・ 10 小時前
目睹愛車泡水！住客怒控「不讓我們出去」 煙波飯店賠償方案曝
即時中心／林韋慈報導鳳凰颱風發威，導致宜蘭地區災情慘重，就連知名連鎖飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」也難倖免，昨（11）日地下室淹水嚴重，導致30多台車泡水，業者今（12）日發出聲明表示，昨天入住的280名旅客房費全免，針對受影響車主，已協助登記並主動聯繫保險公司，後續將全力配合理賠與補償程序。日前有民眾在Threads爆出煙波大飯店昨淹水停電，地下室B1、B2停放的車輛皆泡水，民眾表示，昨日晚間開始發現溪水上漲，他先下樓詢問是否可以將車輛移出B2，收到飯店回覆外面封路，直至晚間8時，水淹至膝蓋，當下閘門還未關上，經理卻開始阻擋車輛出行，表明車輛現在開出會拋錨，加上B1樓下有抽水馬達，保證沒有事，卻讓他的車子滅頂，他後悔表示，相信煙波飯店讓他錯失移出車輛時間。煙波飯店集團今日則發聲明指出，受鳳凰颱風外圍環流影響，蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，造成部分地區積水、停電及停水等狀況，雖於第一時間即啟動防颱應變措施，但仍因瞬間雨勢太大出現積水情形。目前蘇澳地區雨勢趨緩，飯店秉持維護住客人身安全至上的原則，所有住客妥善安置，僅地下層（B1）受到影響。地下停車場約有30餘台車輛受到影響，飯店已立即啟動緊急應變機制，全力處理相關事宜。煙波飯店昨日樓梯間淹水。（圖／擷取自rabbitbee99@Threads）業者表示，我們第一時間提供房費全免、備用照明與餐食服務，並安排接駁車及車資補助，將有交通需求的旅客安排接駁至羅東及台北車站。飯店團隊亦正全力搶修與環境清理，相關水電、設備復原工作依序展開，將以最謹慎的態度確保設施安全與品質，期望能於最短時間內恢復正常營運。針對地下停車場車輛受影響部分，飯店已協助登記並主動聯繫保險公司，後續將全力配合理賠與補償程序，並提供必要協助。煙波團隊也感謝宜蘭縣消防局、警方及在地單位於第一時間的協助與關懷，感謝住客的理解與包容，將持續以「安全第一、服務為先」的精神，努力恢復館內環境，讓旅客能再次安心入住。原文出處：快新聞／目睹愛車泡水！住客怒控「不讓我們出去」 煙波飯店賠償方案曝 更多民視新聞報導藍白擬停砍年金 10年多撥補3600億全民買單！公教年改半途而廢將讓退撫基金破產未獲清大科法所續聘 翁曉玲：可問校方我有無被「Fire」遭輔大肄業生拿美工刀刺傷 名醫江漢聲最新看診時間曝光民視影音 ・ 20 小時前
甩尾撞進剛開幕棋牌室！4人瞬間遭撞飛 男被壓車下幸平安無事
雲林北港驚傳車禍意外！一輛休旅車與轎車相撞後失控，竟一頭撞進路邊的棋牌室，將門口聊天的4名客人全數撞傷。其中1名男子被卡在車頭底下，所幸僅有擦傷無生命危險。棋牌室才剛開幕就遭逢劫難，玻璃門碎裂、門框變形，肇事雙方駕駛均未酒駕，警方呼籲用路人經過無號誌路口務必提高警覺，以免釀禍。TVBS新聞網 ・ 10 小時前
札幌圓山動物園捕獲棕熊 現已「賜死」
[NOWnews今日新聞]日本札幌市中央區的圓山動物園，近日驚傳有熊出沒，為了遊客和工作人員的安全而宣布閉園，同時設法圍捕，並於12日在園內設置的誘捕籠內，發現一頭體長逾1.1公尺的棕熊，已將其捕殺。...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
雪茄、老爺車觀光熱潮不再！美國禁令打壓 古巴旅客人數銳減至20年新低
古巴國家統計局公布數據顯示，今年前九個月古巴僅接待140萬名外國遊客，較去年同期下滑約兩成，是20年來最糟表現之一。《彭博社》指出，即使年底旺季旅遊回升，也難重返往年220萬人次的水準。旅遊業長年是古巴主要外匯來源，如今銳減使國庫收入縮水，影響能源基礎設施建設預算。觀光衰退與美國對古巴施加的嚴格旅遊限制密切相關，包括川普任內實施263項制裁措施，致使古巴正面臨冷戰以來最嚴重的財政挑戰。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
「中嗆斬首」川普避談不挺高市？ 小泉硬護主掀國會戰火
「中嗆斬首」川普避談不挺高市？ 小泉硬護主掀國會戰火EBC東森新聞 ・ 10 小時前
議員轟"高虹安挖爛竹市棒球場" 法官認證:破壞現場
生活中心／綜合報導新竹市棒球場爭議還沒結束，市議員楊玲宜就怒轟，棒球場的政治惡搞秀，讓高虹安執政無能原形畢露，因為球場的施工包商提告市府未付尾款，遭反告施工不完善，但法院近日判決，新竹市府敗訴，理由是，市府多次破壞現場、且拒絕驗收，駁回4千多萬的求償金。民視 ・ 10 小時前
性犯罪者電郵曝「川普知道那些女孩」？ 白宮批民主黨議員爆料轉移焦點
美國國會議員最新公布的文件顯示，已故美國性犯罪金融家艾普斯坦，在私人郵件中多次提到美國總統川普。川普則持續否認和艾普斯坦有關的任何不當行為。（戚海倫報導） 美國聯邦眾議院監督委員會民主黨議員，公中廣新聞網 ・ 3 小時前
習近平騙川普？外媒：中國未持續進口美大豆
[NOWnews今日新聞]美國總統川普與中國國家主席習近平於10月底在韓國舉行的川習會，川普會後表示，中國已同意在今年底以前購買1200萬噸美國大豆，以及未來3年每年購買2500萬噸美國大豆。然而，外...今日新聞NOWNEWS ・ 10 小時前
德語媒體：歐洲減排 中國賺錢？
《柏林日報》評論稱，為了實現減排目標，德國正在付出去工業化和生活成本飆升的代價，而中國卻利用綠色轉型賺得盆滿缽滿。《商報》評論認為，芯片危機雖然暫告一段落，但對華依賴的問題還遠遠沒有得到解決。德國之聲 ・ 10 小時前
澤倫斯基親信涉貪1億美元 烏克蘭入歐盟恐卡關
據烏克蘭肅貪專責檢察署（SAPO）聲明，調查歷時15個月，最終發現嫌疑人「利用與總統的友好關係進行非法活動」，干預能源業資金運作。國家肅貪局（NABU）表示，這是2022年至今最龐大的貪腐案件，現有7人被起訴，包括商界與政府高層，但明迪奇已在11日的突襲搜查前出境烏克蘭。...CTWANT ・ 2 小時前
被自己學生詐騙！不敗教主陳重銘認「犯1錯誤」40萬飛了：太相信人
詐騙案件層出不窮！不敗教主陳重銘今（12）日發文分享，一名學生說家中長輩住院開刀需要40萬元，但因為手邊錢不夠，於是找他求助，他雖然有懷疑過是不是詐騙，但礙於是自己以前的學生，還是選擇相信，不料卻發現是一場騙局，陳重銘也用這個經驗提醒大家，「如果有人跟你借醫藥費，你可以直接去醫院繳費，不用給他現金」。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
「超兇賽車皇后」登JKF封面！曝1特別嗜好：幫爸爸服務
娛樂中心／張予柔報導亞洲男性娛樂第一品牌JKF的11月號雜誌，邀到日本賽車皇后名取久留美擔任封面人物。擁有「寫真界最強黃金比例」封號的她，不僅外型性感迷人，私下卻是個名副其實的「美食大胃王」，一口氣吃下一公斤食物仍能保持完美身材，令粉絲驚呼連連。民視 ・ 18 小時前
聯準會人事異動「他」宣布退休 鷹派色彩鮮明不甩川普施壓
美國亞特蘭大聯邦準備銀行總裁波士蒂克今天（13日）表示，他將在明年二月底，本屆任期結束時退休。在美國總統川普推動對聯準會施加更大影響力之際，波士蒂克的離職出乎意料，將使聯邦公開市場委員會（FOMC）出中廣新聞網 ・ 1 小時前
影 ／谷歌4顆星汽旅 驚見臭蟲「滿床跑」...衛生局出手了
影 ／谷歌4顆星汽旅 驚見臭蟲「滿床跑」...衛生局出手了EBC東森新聞 ・ 1 天前
美國多家連鎖咖啡店聲請破產！2關鍵因素曝光
美國多家連鎖咖啡店聲請破產！2關鍵因素曝光EBC東森新聞 ・ 13 小時前
吳崢：做夢沒想過！民進黨有天要幫蔣介石說明當年的事
國民黨主席鄭麗文上週出席白色恐怖受難者秋祭活動，其中悼念對象包含被以「共諜」身分遭故總統蔣介石槍斃的吳石，引發熱議。民進黨發言人吳崢昨（10）日召開記者會嘲諷，「做夢也沒想過，蔣介石當年做的事情，有一天要輪到民進黨來幫忙說明。」中天新聞網 ・ 1 天前