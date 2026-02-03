富豪淫魔案再掀波！馬斯克被女兒打臉 證實童年去過「蘿莉島」符合電郵時間線

女兒薇薇安威爾森公開質疑父親說法，並證實相關電郵內容與當年的家庭行程完全吻合。（翻攝自vivllainous IG）

全球首富、特斯拉執行長伊隆馬斯克（Elon Musk）近日深陷已故淫魔富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）醜聞風暴。儘管馬斯克在社群大動作撇清，極力否認曾踏上惡名昭彰的「蘿莉島」，但其長期疏遠的女兒薇薇安威爾森（Vivian Wilson）卻選擇在此刻站出來，公開質疑父親說法，並證實相關電郵內容與當年的家庭行程完全吻合。

這起風波源於美國司法部最新公開的大量調查文件。在數百萬份檔案中，一組2013年的電子郵件顯示，署名馬斯克的帳號曾與艾普斯坦密集聯繫，討論在耶誕假期期間造訪其私人島嶼的可能性。

廣告 廣告

郵件內容顯示，馬斯克曾詢問「何時適合前往拜訪」，甚至具體協調要在1月2日或3日動身前往島嶼。消息曝光後，馬斯克迅速在X平台反擊，痛批媒體斷章取義，強調自己從未參加過艾普斯坦派對，更沒搭過對方私人飛機。

消息曝光後，馬斯克迅速在X平台反擊，痛批媒體斷章取義。（翻攝畫面）

然而，現年21歲的薇薇安隨即發文反擊，直言父親一再指責媒體「斷章取義」，其實是在欲蓋彌彰。薇薇安指出，雖然她也是透過司法部文件才得知這些電郵存在，但她清楚記得9歲那年，全家確實如同電郵所述，在特定時間點前往聖巴特島度假。她表示，自己對童年時期在那一帶搭船的黑暗海面印象深刻，並以此證實電郵的時間軸與事實相符，因此她堅信這些通訊紀錄是真實的。

21歲的薇薇安隨即發文反擊，直言父親一再指責媒體「斷章取義」，其實是在欲蓋彌彰。（翻攝自threads）

薇薇安與馬斯克的父女關係早已決裂。身為跨性別者的她，18歲時便向法院申請放棄馬斯克姓氏，改隨母姓威爾森，並公開聲明不再與生父有任何形式的牽連。馬斯克曾公開批評女兒被「覺醒思想病毒」洗腦，這對父女的對立如今從意識形態延燒至司法部文件的真實性攻防。薇薇安更在文末幽默且謹慎地發表聲明，澄清自己「絕對沒有自殺傾向」，暗示這場爆料背後可能面臨的壓力與風險。

薇薇安與馬斯克的父女關係早已決裂。（翻攝自vivllainous IG）

薇薇安與馬斯克的父女關係早已決裂。（翻攝自vivllainous IG）

雖然美國司法部強調，文件提及人名不代表其涉及不當行為，且目前尚無證據顯示馬斯克與艾普斯坦當年的行程最終是否成行，但薇薇安的證言無疑為這起爭議投下震撼彈。馬斯克雖持續強調自己是推動艾普斯坦檔案公開的頭號功臣，但隨著親生女兒出面「打臉」，公眾對於這位億萬富豪與艾普斯坦之間真實互動的質疑，短期內恐難平息。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

更多鏡週刊報導

豪門醜聞+1！才爆淫魔案哈佛前校長戀情 中國名媛當二奶「瞞元配辦滿月酒」

「早知道就直接上你」狼父猥褻繼女573次逼口交 法院重判11年半

葛斯齊嗆已故女星去跟閻羅王懺悔 陳沂轟喪盡天良：史上最弱+最壞狗仔