富豪淫魔案連環爆！馬斯克遭指曾詢問「最瘋狂派對」 女兒背書：是真的

國際中心／程正邦報導

富豪淫魔艾普斯坦與多名女子合影，她們的臉部被遮蔽、身分不明。（翻攝House Oversight Committee）

隨著美國司法部解密已故性侵犯富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的最後一批機密檔案，全球權力核心的黑暗面再次攤在陽光下。最引人注目的，莫過於科技巨頭、特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）疑似與艾普斯坦的通信紀錄。儘管馬斯克第一時間全盤否認，但其關係疏離的女兒薇薇安（Vivian Jenna Wilson）卻在社群媒體投下震撼彈，公開支持檔案的真實性，讓這場輿論戰再度升級。

柯林頓遭爆搭「蘿莉塔專機」至少16次，共浴照流出。（圖／翻攝自X平台 @HustleBitch_）

解密文件曝光：2013 年的神祕登島邀約？

根據公開的司法部檔案顯示，馬斯克與艾普斯坦在 2012 年至 2013 年間似乎有過電子郵件往來。其中一封信件日期顯示為 2013 年初，內容提及馬斯克計畫在假期期間前往英屬維京群島與聖巴特島（St. Barts）一帶遊玩。

信中疑似馬斯克的人士詢問，是否方便前往艾普斯坦惡名昭彰的「小聖詹姆斯島」（Little St. James），甚至語帶好奇地打聽：「島上哪一天或哪一晚會有最瘋狂的派對？」 由於該島長期被指控為性剝削未成年人的大本營，這封信件的流出無疑對馬斯克形象造成劇烈衝擊。

美國總統川普早年和淫魔富豪交往密切，不過他稱早就斷絕來往，從沒登過島。（圖／翻攝自X平台 @HustleBitch_）

馬斯克強硬回擊：我拒絕了所有邀請

針對指控，馬斯克採取了一貫的強硬態度。他透過社群平台 X 表示，自己多年來確實收過艾普斯坦多次的活動邀請，但他「從未同意，也從未登島」。他解釋這些郵件內容被斷章取義，並稱自己對艾普斯坦的非法行徑毫不知情。

然而，這份聲明隨即遭到其女兒薇薇安的公開挑戰。

淫魔富豪案解密，多名政要和商場名人捲入這樁醜聞。（圖／翻攝自X平台 @HustleBitch_）

女兒薇薇安「大義滅親」：指定時間我們確實在現場

馬斯克的親生女兒薇薇安，長期以來因性別認同及政治立場與父親關係決裂。她在 Threads 上發布長文指出，決定不再對家人的醜聞保持沉默。

薇薇安證實，在郵件中提到的那個時間點，馬斯克一家人確實在聖巴特島度假。她強調：「根據我當時在場的記憶，我相信這些公開郵件的內容是真實的。」

鑑於艾普斯坦案涉及多位權貴且案情敏感，在網友的擔憂與建議下，薇薇安特別發布了「不自殺聲明」，重申自己目前身心健康且「絕對沒有自殺傾向」，以此暗示她所掌握的消息可能對某些勢力具有威脅。

