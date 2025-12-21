富豪淫魔檔案公開不到1天 裸女、川普照片悄悄下架挨轟

美國眾議院民主黨人此前公開艾普斯坦調查檔案中多張與川普有關的照片。路透社



美國司法部公開數千份「富豪淫魔」艾普斯坦調查檔案後，美國媒體週六（12/20）發現，至少有16份相關文件在公開不到1天後就消失了，其中包括一張總統川普的照片。官方對此沒有任何解釋與通知。

美國司法部19日公布首批艾普斯坦（ Jeffrey Epstein）性仲介未成年少女的調查檔案，內容高達數十萬頁，其中包括多張出現前總統柯林頓（Bill Clinton）的照片，但提到川普（Donald Trump）姓名或照片的比例不多。

然而，《紐約時報》、全國公共電台（NPR）和美聯社等美國媒體報導，司法部公開檔案的網站20日似乎刪除了至少16張照片，其中包含一些描繪裸女的圖片，以及一張川普與妻子梅蘭妮亞和艾普斯坦女友麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）的合照。

司法部和白宮並未說明上述文件被移除的原因，發言人亦未對此事做出回應。眾議院監督委員會的民主黨議員則表示不滿，質疑是否有真相遭到掩蓋，敦促政府對美國大眾保持透明。

美國參眾兩院上月以壓倒性票數通過法案，要求司法部公開所有艾普斯坦調查檔案，但19日公開的首批文件大部分訊息遭塗黑遮蔽。司法部的理由是需要保護艾普斯坦案的受害者，並承認仍在審查數十萬頁文件，以決定是否公開。

川普於1980、1990年代時與艾普斯坦私交甚篤，兩人經常出現在紐約的派對等公開場合。在19日公開的檔案中，川普的姓名出現在艾普斯坦私人飛機乘客名單中，他與家人的聯絡方式也出現在艾普斯坦的電話簿裡。

白宮發聲明表示，公開調查檔案是為了兌現對艾普斯坦案受害者的承諾，確保調查公開透明。但事實是，川普去年大選不斷炒作艾普斯坦案可能遭到民主黨政府掩蓋，上台後卻始終不願公布檔案，上月才在國會通過法案的壓力下指示司法部公開。

