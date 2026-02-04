富豪淫魔檔案揭美中學界秘密往來 中研院士丘成桐「牽線」辦這件事！

美籍華裔數學家、菲爾茲獎得主丘成桐，於1984年當選我國中研院院士。翻攝百度



美國新解封的一批「艾普斯坦檔案」再度引爆國際輿論風暴。檔案顯示，這位「富豪淫魔」不僅曾深度介入與中國相關的學術、金融與政治網路，更爆出我國中研院士丘成桐曾多次充當中間人，試圖協助北京清華大學在美國波士頓設立分校。

在國會立法要求下，美國司法部上週五（1/30）公開最新一批艾普斯坦（Jeffrey Epstein）涉及姓仲介少女案的調查檔案，數量達350萬頁，不僅披露他長期遊走於歐美政商學界高層，也曾深度介入與中國相關的學術、金融與政治網路。

廣告 廣告

美國哈佛大學學生刊物《哈佛紅報》（Harvard Crimson）近日根據檔案內容報導，艾普斯坦2016年曾與哈佛大學校友、私營投資集團「晨興集團」創辦人陳樂宗（Gerald L. Chan），以及多名哈佛與北京清華大學高層協調，探討在美國波士頓設立「清華大學分校」的可能性。

儘管這項構想雖最終未能實現，但司法部公開的10多封電郵顯示，美籍華裔數學家、菲爾茲獎得主丘成桐是整個計畫的核心牽線人。他曾在哈佛大學任教長達35年，並於2022年離開哈佛，正式加入北京清華大學任教。

2016年4月，丘成桐在寄給艾普斯坦助理的電郵中寫道，北京清華大學「正認真考慮在這裡設立分校」，並在6月再度向艾普斯坦寄送一份標註為「機密」的文件，標題為《清華大學波士頓校區初步方案》（Proposal for Tsinghua campus in Boston），強調需嚴格保密。

同年11月，丘成桐進一步引薦陳樂宗給艾普斯坦，表示陳「對這個計畫有興趣」，希望與他見面。隨後，艾普斯坦與陳樂宗於12月共進午餐，討論這項計畫的可能財務支持。

報導指出，陳樂宗在2014年曾向哈佛公共衛生學院捐贈3.5億美元，這是哈佛史上第二大單筆捐款，該學院隨後以陳已故父親、恆隆集團創辦人陳曾熙的名字重新命名。這一背景，使陳樂宗與艾普斯坦的接觸更顯敏感。

而早在2016年5月，在丘成桐協調下，艾普斯坦曾於紐約會晤北京清華大學時任校長邱勇。公開的電郵內容提到，邱曾邀請艾普斯坦在當年10月訪問北京清華校園，但文件無法確認最終是否成行。

丘成桐過去曾向哈佛學生刊物表示，他與艾普斯坦的「唯一互動」是透過同校生物學與數學教授諾瓦克（Martin Nowak），並聲稱自己「完全不知道他的背景」。丘還指出，中方對艾普斯坦訪問的提議「沒有興趣」，最終並未推動。但上述說法與最新披露的電郵內容存在明顯落差。

艾普斯坦於2019年7月因未成年性交易指控被捕，8月在獄中身亡，官方認定為自殺。然而，隨著相關檔案頻繁出現美國總統川普（Donald Trump）、英國安德魯王子（Prince Andrew）以及全球首富馬斯克（Elon Musk）等人的名字，也讓外界再次關注權力、財富與性剝削之間盤根錯節的關係。

更多太報報導

馬斯克捲淫魔案！ 不認傳訊「何時去蘿莉島鬆一下」 女兒打臉：曾一起登島

艾普斯坦檔案曝光挑逗電郵 柯林頓夫婦同意赴國會作證

艾普斯坦檔案醜聞在英加劇 前駐美大使「穿內褲」照曝光、英首相要他辭職退出上議院