富豪淫魔調查案！柯林頓夫婦遭控「藐視國會」 艾普斯坦案火燒白宮前主人

震驚世界的美國富豪淫魔艾普斯坦檔案，在2026年持續延燒，且層級已燒向白宮前主人。美國前總統柯林頓（Bill Clinton）與前國務卿希拉蕊（Hillary Clinton），因長期拒絕配合眾議院對艾普斯坦案的調查，遭眾議院監督委員會威脅依「藐視國會罪」起訴。在面臨罰金甚至「入獄服刑」的最後關頭，柯林頓夫婦於週一（2日）晚間緊急妥協，同意出庭作證。

史無前例！眾院祭出「入獄」威脅 迫使前總統低頭

根據《美聯社》報導，眾議院監督委員會主席、共和黨籍眾議員科默（James Comer）態度極其強硬，他指出委員會自去年8月起便對柯林頓夫婦發出傳票，但兩人始終採取抵制態度。直到委員會準備正式表決「藐視國會罪」前夕，柯林頓的律師團才致電求和，表示願意在雙方協議的日期接受宣誓作證。

這在美國歷史上極具象徵意義，這是國會首次針對前總統推動藐視罪起訴，若表決通過且司法部起訴成功，前總統將面臨實質的監禁風險。

拒絕「打折」式作證！委員會強硬要求「面對面」

原本柯林頓夫婦試圖提出折衷方案：由比爾·柯林頓接受4小時的訪談，而希拉蕊僅提供書面宣誓聲明。然而，這項提議遭到科默斷然拒絕。

科默冷回：「柯林頓夫婦沒有資格對合法的傳票討價還價。」他強調，兩人必須親自出席受雇律師與調查人員的「宣誓作證（Depositions）」，確保所有證詞具有法律效力，而不僅僅是書面形式的交代。

昔日情誼成焦點：柯林頓與艾普斯坦的「神祕連結」

雖然柯林頓尚未被指控有任何不當行為，但他與艾普斯坦在1990年代末至2000年代初的往來紀錄早已不是祕密。在釋出的照片中，柯林頓躺臥在溫泉游池中、還有柯林頓坐在私人飛機內，身旁是一位性感年輕的美女。

隨著2019年艾普斯坦在監獄輕生，這份跨足政商名流的「神祕名單」成為共和黨追擊的焦點。

對此，柯林頓的發言人憤怒回應，指責科默將司法調查政治化，目的是為了政治報復而非真相，並強調柯林頓夫婦一直以誠信進行談判，卻遭到對方的刻意刁難。

民主黨陷入分歧：部分議員倒戈支持調查

值得關注的是，監督委員會在推進藐視國會罪時，竟獲得了部分民主黨人的支持。在21名民主黨團成員中，有9人支持對比爾·柯林頓的指控，3人支持對希拉蕊的指控，顯示「艾普斯坦案」的透明度已超越黨派界線，連同黨議員也難以為其背書。

