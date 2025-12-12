「富豪淫魔」案新一批照片釋出 白宮斥騙局

▲ 美國眾議院監督委員會的民主黨議員，12日又公布新一波愛潑斯坦案相關照片，現任總統川普也出現在照片中。（圖／取自美國眾議院監管及政府改革委員會官網）

[NOWnews今日新聞] 美國聯邦眾議院監管及政府改革委員會（House Committee on Oversight and Reform）的民主黨議員，當地時間週五又公布一批有關已故「富豪淫魔」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）案件照片，美國現任總統川普（Donald Trump）、前總統柯林頓（Bill Clinton）、微軟始創人比爾蓋茲（Bill Gates）、白宮前首席策略師班農（Steve Bannon）、已故英國女王伊莉莎白二世的次子安德魯（已被剝奪王室相關頭銜，現稱Andrew Mountbatten-Windsor）等人赫然在列。

綜合外媒報導，這些新照片似乎顯示，愛潑斯坦生前與許多有錢有勢的人物，都存在某種程度的聯繫，而這些被點名者正受到密切關注。

據悉，這批照片並未透露具體拍攝日期、地點和背景，當中有3張與川普有關，第1張顯示川普站在6名臉部被打碼的女性中間，其中一些女性脖子上戴著花環；第2張照片顯示川普站在愛潑斯坦身後，地點似乎是某個社交場合；第3張照片則顯示，川普坐在一個臉部被遮蓋的女性旁邊，地點似乎是在一架飛機上。

目前不清楚照片中曾出現的女子們，是否為愛潑斯坦案的受害人。報導提醒，目前沒有實際跡象表明，這些照片可以證實任何不當行為存在，而且照片中的許多人，都已否認與愛潑斯坦曾有不當來往，有些照片甚至以前就曾被曝光過。

白宮發言人傑克森（Abigail Jackson）透過聲明指控，眾議院的民主黨人是「選擇性的發布精心挑選過的照片，並隨意進行刪減，試圖製造虛假敘事」，怒批民主黨針對川普的騙局已被揭穿，川普政府為愛潑斯坦受害者所做的一切，可比民主黨過往還要多，何況先前也曾有民主黨人被發現與愛潑斯坦案有牽扯。

眾議院監督委員會的首席民主黨議員賈西亞（Robert Garcia）則強調，公布照片「意義重大」，目前該委員會的民主黨人，還只細看了將近10萬張照片中的1/4，有些未公開的照片令人「極度不安」，是時候該結束白宮的掩蓋行為，為愛潑斯坦案的受害者伸張正義了，誓言在真相大白前絕不罷休。

