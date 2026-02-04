富豪艾普斯坦「獄中死亡現場」首公開 生前24小時行蹤曝

性侵多名少女的「淫魔富豪」傑佛瑞·艾普斯坦2019年在獄中輕生，留下許多成為懸案的謎團。（圖／美聯社）





美國司法部於今年1月底解密並公布超過300萬份，與已故富商艾普斯坦（Jeffrey Epstein）性犯罪案件相關的官方文件，成為迄今規模最大的一次資料釋出。首度對外公開艾普斯坦在獄中身亡當天的現場與急救照片。

根據外媒報導，其中不僅涵蓋聯邦調查局（FBI）的死亡調查結論，也包含紐約大都會懲教中心（MCC New York）的內部報告，並首度對外公開艾普斯坦在獄中身亡當天的現場與急救照片。

司法部文件編號「EFTA00134598」，艾普斯坦於牢房內被發現失去意識後，急救人員立即展開搶救，撕開其橘色囚服施作心肺復甦術（CPR）。公開照片顯示，他胸前貼有電擊貼片、頸部配戴固定裝置，口中插有氧氣管並接上點滴。

其中一張影像可見艾普斯坦臉部明顯紅腫，頸部留有深色勒痕；另有牢房內部照片顯示，一條由囚服製成的橘色布條仍綁在金屬床架上。解剖相關影像則指出，其甲狀軟骨幾近完全斷裂。

最後24小時行蹤曝光

另一份編號「EFTA00161494」的報告，則重建艾普斯坦死亡前一日的完整時間軸。2019年8月9日上午，艾普斯坦最後一次出庭，下午時段其牢房室友離開。當晚，他獲准撥打一通約20分鐘的電話，並由獄警協助完成撥號程序，惟文件並未揭露通話對象身分。

隨後該名獄警將艾普斯坦交由兩名夜班同事看管，兩人原定值勤至隔日早上8時。8月10日清晨6時33分，牢房警報突然響起，值班人員通報醫療緊急狀況，並發現艾普斯坦已輕生。

事後兩名夜班獄警在調查中承認未依規定執行凌晨3時與5時的巡房。其中一人表示「我們沒有完成巡視」，另一人則直言「是我搞砸了，不能怪她，我們根本沒去巡房」。

官方認定死因為輕生

艾普斯坦隨即被移送至監獄二樓醫療區，由護理人員接手急救，但始終無法測得脈搏。之後他被送往畢克曼醫院（Beekman Hospital），最終於當日上午7時36分宣告死亡。

司法部同時指出，艾普斯坦於2019年7月曾被評估為具有中等程度自殺風險，並接受多次心理檢測，但未顯示明確自殺傾向。7月30日，他再次否認有自殘念頭，相關心理監測因此中止。首席法醫辦公室最終判定，艾普斯坦死因為輕生。此次文件與影像的全面公開，也再度引發外界對監獄管理疏失與案件細節的高度關注。

