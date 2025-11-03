富豪財管月增近千億 基金配置比重衝新高

隨著降息預期升溫、全球資本市場熱度再起，國內高資產族群積極調整理財配置。根據金管會最新統計顯示，截至今(2025)年9月底，本國銀行高端客戶資產管理規模(AUM)達1兆8,978億元，單月大增959億元、月升5.32%，為今年以來次高紀錄，年增率更高達48.6%。值得注意的是，基金配置占比衝上16.4%，創歷史新高，意味著資金逐漸回流風險性資產。

金管會自2020年8月推動「財管2.0方案」，開放銀行承作財產逾億元的高資產客戶業務，並於2025年3月再度鬆綁，取消AUM門檻擴大金融機構參與。目前已有21家銀行獲准辦理，其中17家已正式開辦，競逐「億元俱樂部」市場版圖。

根據統計，截至9月底國銀富豪級客戶達1萬7,581人，月增1,014人、年彈66.1%，推升整體AUM突破1.89兆元關卡，顯示「豪額人」財富持續成長、理財需求愈加活躍。金管會表示，高資產戶存款包括外幣存款，隨著降息預期增溫，市場資金成本下降，金字塔頂端客群傾向將閒置資金轉向具潛在報酬的標的，帶動基金與債券配置同步走高。

觀察資產配置變化，雖然存款仍為主要配置，占比45.7%，但已連續數月下滑，跌至近半年低點。基金比重則上揚至16.4%，年增2.5個百分點，寫統計以來新高。債券則為13.4%，攀上近5個月高點。保險占11%持平，境外結構性商品微升至6.5%。

除了銀行通路外，券商高資產業務亦同步提升。金管會統計，截至9月底共有10家券商獲准承作富裕客群業務，累計客戶數1,568人、累計交易金額3,841億元，分別年增44%與60%，代表股市氣氛樂觀，交易活絡。

若以業務類型觀察，複委託交易仍是主力，累計金額達3,294億元，占比86%，年成長55%；自營業務370億元，增幅逾1倍；財富管理業務則為177億元，年飆84%。其中，永豐金證券以2,118億元居冠，國泰證券900億元、兆豐證券405億元拿下第2、第3名。

