富豪超狂！4.2億現金堆出「14層樓高」 避限貸令買這豪宅

儘管房市交易冷清，財力雄厚的高資產族布局仍不手軟！房仲業者觀察今年豪宅總價交易排行，前五名集中在蛋黃區兩大豪宅，總金額最高的是信義計畫區今年6月出售的「皇翔御琚」一筆建商自家關係人交易，以8.4億買下1、2樓雙樓層戶共376坪，其次也是「皇翔御琚」以4.2億元購入，第三到五名皆為大安森林公園景觀宅「One Park Taipei元利信義聯勤」，第六到十名的社區還有「元大文華」「Diamond Towers台北之星」等知名豪宅。

進一步觀察，前10名的交易中，有4筆都是採無貸款交易，即現金支付購屋全額，以今年最高的無貸款交易， 則是總價排名第二「皇翔御琚」的4.2億元。

台北市前10名的豪宅交易中，有4筆是採無貸款交易。台灣房屋提供

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，所謂的無貸款交易，不見得都是領現支付，當中不乏海內外帳戶匯款，不過，若把4.2億元換作千元鈔票堆疊起來，厚度超過42公尺，以一般住宅大樓一層約3公尺高計算，鈔票高度比14層樓還高。

張旭嵐指出，高總價豪宅的建坪加車位，往往都逼近200坪，最高總交易還是一口氣買2戶，豪宅交易高單價、高總價形成入手的高門檻，依照目前央行規定台北市總價在7000萬元以上的住宅，最高貸款成數僅3成，且無寬限期，即買方必須準備7成的自備款，對資金雄厚的高資產族，選擇全額現金購買，免受央行的限貸令束縛，更無須向銀行交代金流，簡化購屋流程，快速交屋過戶，降低申辦貸款可能產生的交易變數。

此外，今年還有多筆也是無貸款交易的豪宅案，包括「潤泰敦仁」、「璞園信義」、「帝璟苑」、「雍居仁愛」、「勤美璞真」、「Diamond Towers台北之星」等，其中「潤泰敦仁」是睽違10年以來，再次出現實價交易，且單價低於200萬元，10年前的兩筆交易，單價在206至220萬元左右，本次出現的轉手交易，每坪190萬元，買家可說是出價的相當划算。

第一建經研究中心副理張菱育分析，對資產雄厚的高資產族而言，豪宅往往視資產配置的一部分，以無貸款的方式購置，主要是為了財務管理，豪宅不僅是居住空間，更是抗通膨、分散資產風險的優質標的；將現金轉換為具有稀缺性的頂級不動產，鎖定蛋黃區的精華地段和指標性建案，目的是透過長期持有來達到資產保值與增值的目標。

此外，以現金購屋在高價不動產交易中，更具有議價優勢，當買家能一次性支付全額時，對賣方或建商來說，不僅交易確定性高、流程快速，還能省去等待銀行撥款的時間成本，讓買方有機會更取到比有貸款需求的買家更優惠的成交價，例如「潤泰敦仁」交易單價低於10年前行情，雖然有產品個別因素，但現金交易，往往是促成賣方願意讓利成交的因素之一。

