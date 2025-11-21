富豪1.4億購豪宅 現金一次付清
（上曜提供）
記者林雪娟∕台南報導
全台房市買氣降溫，然豪宅市場越冷越有人捧現金進場。台北指標豪宅「陶朱隱園」近期以十一億餘元成交，台南地標豪宅「THE KING」也爆出驚人買盤，一名台南的低調富豪，在一年內兩度出手，以近一點四億元買屋，且驚人的是全現金、不貸款，直接包下十六樓相鄰兩戶、共約二九五坪豪宅含車位，再度引爆房市話題。
「THE KING」位於中西區湖美生活圈，坐擁台江國家公園永久景觀，近千坪基地打造二十九層地標住宅，是台南目前市場唯一大坪數豪宅。去年九月，社區十六樓一戶一一八點三坪含車位，以總價五三七四萬成交，而最新最新實價登錄揭露，今年七月，同樓層另一戶一七六點八坪，以總價八千五百萬成交，若扣除兩個車位面積及價格，換算成交單價約五十點六萬元；等於砸一點四億元，包層入住，且以現金「一次付清」，實力驚人。
建商透露，這兩筆交易確實是住戶「一買再買」，屬於「鐵粉」強力回購。「THE KING」受到高資產族群青睞主因，包含坪數大、國家公園永久景觀、還有五合一的國際級耐震工法，是台南第一座全棟ＳＲＣ鋼骨結構與超高樓景觀雙優勢豪宅，符合富人置產在意的地段、安全、景觀等考量。
另，社區擁有三千坪專屬空間，包括鐵板燒宴會廳、咖啡廳、ＫＴＶ、籃球場、室內高爾夫ＡＩ揮桿區、總裁會議室、迎賓總統套房等，幾乎等同富人「私人俱樂部」，除為不同年齡層的家族成員提供隱密休閒場地，也成為跨世代家庭的城市度假基地。
這波「現金包樓潮」已有蠢蠢欲動跡象。上曜集團董事長張祐銘透露，央行連番打炒房、限貸，使整體房市趨冷，然真正影響高端客層不是沒錢，而是觀望情緒。富豪正調整資產配置，精華區地標豪宅，因供給稀少、產品獨特、具收藏、保值性，是富人在景氣紛亂時，進行「資產停泊」首選標的。
房地產專家也認為，台南坪數豪宅供給極度稀少，尤其大坪數的精華區豪宅呈現「越冷越買」現象，豪宅客層比起房價波動，更重視地段稀缺性、隱私性、社區品質與家族長期使用機能，也讓豪宅具備緩步上行條件。
