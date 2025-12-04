富貴要人幫！富邦證券超狂平台上線 「富投學苑」輕鬆玩學賺錢術

財經中心／師瑞德報導

富邦證券打造創新理財學習平台「富投學苑」，結合漫畫、影音與互動遊戲，讓投資學習變得輕鬆有趣。原創漫畫、心理測驗與趨勢專欄等多元內容，協助投資人建立正確觀念，實踐普惠金融願景。（圖／富邦證券提供）

富邦證券持續深耕普惠金融教育，今正式推出全新知識型平台「富投學苑」，以「輕鬆玩學」為核心理念，結合漫畫、影音、互動遊戲等創新元素，突破傳統理財學習的框架，讓投資知識更容易理解、也更貼近使用者生活，期盼協助不同年齡與經驗層級的投資人，建立正確的理財觀念與投資基礎。

富邦證券表示，現今愈來愈多年輕世代開始接觸投資，但同時也普遍面臨理財觀念不足的困境。「富投學苑」正是為了因應這樣的需求而誕生，透過圖像化與互動式學習設計，讓學習投資不再高深難懂，而是成為一件輕鬆、有趣、甚至富有成就感的事情。

在平台內容上，「富投學苑」規劃多項特色單元，其中最受矚目的是原創漫畫《FUFU魔法山谷》。這部漫畫藉由富有想像力的情境設定與鮮明角色，具象化投資者在理財過程中常見的情緒反應與決策行為，讓讀者能夠在輕鬆的劇情中逐步建立起正確的投資觀念。無論是剛入門的新手，還是想要溫故知新的投資人，都能從中獲得啟發。

此外，「富投學苑」也提供互動式的心理測驗遊戲，幫助使用者探索自己的投資性格、了解風險承受度。透過遊戲化方式，提升學習動機，也讓知識內化過程更自然。

為進一步豐富學習內容，富邦證券特別與遠見天下文化合作推出《好書輕鬆讀》專欄，導讀一系列優質理財書籍，讓讀者能在短時間內掌握重點觀念，達到「用一杯咖啡的時間獲得一本書的精華」的學習效果。

對於關心市場趨勢的用戶，「富投學苑」也設置《產業趨勢》單元，由富邦投顧研究團隊與多位產業專家共同策劃內容，深入剖析金融市場動態、科技創新、綠色經濟與新興產業發展脈動，幫助使用者掌握全球投資趨勢，做出更有依據的投資決策。

富邦證券強調，「富投學苑」不僅是一個學習平台，更是一項推動全民投資教育、落實普惠金融的長期計畫。未來平台將持續優化與擴充功能，包括AI主播教學、熱門議題投票互動等創新機制，期盼吸引更多族群參與，真正讓金融教育走入生活、融入日常。

即日起，民眾可免費體驗富邦證券「富投學苑」平台，從漫畫故事到影音課程、從心理測驗到趨勢解讀，一站式獲得豐富投資知識與靈感，開啟屬於自己的理財新視界。

立即體驗「富投學苑」：https://academy.fbs.com.tw/

