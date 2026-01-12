富貴角燈塔園區1/15起封閉整修

記者李佩玲／綜合報導

為辦理富貴角燈塔園區整修作業，交通部航港局今（12）日宣布，自1月15日起封閉園區，預計今年5月完成修復後再全面開放，並依整修作業進度滾動調整園區開放時程。

航港局指出，富貴角燈塔創建於1897年，為臺灣本島最北邊的燈塔，燈塔園區建物因經年風吹雨打，部分屋頂需重新施作防水，並進行全區電線更新及既有步道改善等工程，以提供遊客更舒適的環境。考量燈塔園區施工期間的安全性，將進行園區封閉，並於燈塔園區周邊道路設置提醒封閉告示牌，預計今年5月完成修復後再全面開放。

航港局提醒，燈塔園區整修工程進行期間，將封閉燈塔園區各入口處，若遊客要前往燈塔拍照可至東側入口處外側拍攝，但請勿進入燈塔園區內，以維自身安全。

富貴角燈塔創建於1897年，為臺灣本島最北邊的燈塔。（航港局提供）