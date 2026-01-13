富貴角燈塔暫別遊客！航港局：1/15起封閉園區整修

創建於1897年的富貴角燈塔園區建築，因經年風吹雨打需進行修復，航港局宣布，自115年1月15日起封閉園區，預計5月完成後再全面開放，並將依整修作業進度滾動調整園區開放時程。

富貴角燈塔園區。（圖／航港局提供）

位於台灣本島最北邊的富貴角燈塔園區因建物長期受風雨侵襲，航港局表示，部分屋頂需重新施作防水，並進行全區電線更新及既有步道改善等工程，以提供遊客更舒適的環境。考量燈塔園區施工期間的安全性，將進行園區封閉，並於燈塔園區周邊道路設置提醒封閉告示牌。

富貴角燈塔因整修作業，自115年1月15日起園區暫時封閉。（圖／航港局提供）

航港局提醒，於燈塔園區整修工程進行期間，將封閉燈塔園區各入口處。若遊客要前往燈塔拍照可至東側入口處外側拍攝，但請勿進入燈塔園區內，以維自身安全。修復期間造成不便，敬請見諒。園區開放時間將配合整修工程進度滾動調整，並於開放前另行週知。

