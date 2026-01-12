富貴角燈塔1/15起閉園大整修！最快5月開放

▲富貴角燈塔園區整修作業，自115年1月15日起封閉園區，以維安全。園區開放時間將配合整修工程進度滾動調整，並於開放前另行週知。（圖／航港局）

[NOWnews今日新聞] 航港局為辦理富貴角燈塔園區整修作業，自115年1月15日起封閉園區，以維安全。園區開放時間將配合整修工程進度滾動調整，並於開放前另行週知。



富貴角燈塔創建於1897年，為臺灣本島最北邊的燈塔，燈塔園區建物因經年風吹雨打，部分屋頂需重新施作防水，並進行全區電線更新及既有步道改善等工程，以提供遊客更舒適的環境。考量燈塔園區施工期間之安全性，將進行園區封閉，並於燈塔園區周邊道路設置提醒封閉告示牌。本案預計115年5月完成修復後再全面開放，並依整修作業進度滾動調整園區開放時程。

除此之外，安平燈塔園區也同樣辦理整修作業，航港局表示，安平燈塔園區也自115年1月15日起封閉園區，並預計115年10月底前開放，實際開放時間將配合整修工程進度滾動調整，於開放前另行週知。



航港局提醒，於燈塔園區整修工程進行期間，將封閉燈塔園區各入口處，若遊客要前往燈塔拍照可至東側入口處外側拍攝，但請勿進入燈塔園區內，以維自身安全。修復期間造成不便，敬請見諒。

▲安平燈塔園區整修作業，自115年1月15日起封閉園區，以維安全，並預計115年10月底前開放。（圖／航港局）

