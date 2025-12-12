富達：兩成台灣個人持有數位資產、明年將從鏈上技術到主流投資

比特幣示意圖。路透社



數位資產在2025年迎來關鍵轉折點。隨著監管框架更清晰、投資管道改善，以及市場對比特幣在多元投資組合的獨特角色認知提升，機構法人參與度明顯提升。雖然波動仍是此類資產的特徵，但市場參與度和基礎建設的提升下，逐步減緩比特幣的波動性。展望 2026年，數位資產有望在機構法人支持與產品創新的推動下，有穩健且持續的發展。

比特幣歷經2025年初強勁漲勢之後，10月份因關稅政策引發拋售以來下跌超過30%，加密市場市值在數週內蒸發逾一兆美元。

富達國際投資人調查結果顯示，在歐洲，25%個人投資者已持有數位資產，並有22%計畫加碼。亞太區則有23%持有，超過半數計畫在一年內增加配置。在台灣，儘管主管機關目前只開放機構法人投資者與專業投資人，24%個人投資者表示持有數位資產，51%表示增持意願。

富達國際數位資產投資副總監黎樂知表示，儘管市場出現波動，從歷史角度來看，比特幣此次跌幅相對溫和且影響有限。市場深度已提升，機構法人參與者持續擴大，涵蓋企業財務部、私人銀行、主權基金與投資顧問等，使目前總市值超過1.5兆美元。

比特幣核心特質包括稀缺性、中立性及不受主權控制等，在地緣政治緊張與貨幣購買力下滑的環境下更顯重要。去中心化兼具有限性的發行結構，亦成為提供另類價值儲存的工具。此外，比特幣沒有伴隨盈餘或現金流，其價格變動反映全球流動性與市場情緒，既呈現總體經濟趨勢，也為部分投資人視為避險資產。

比特幣下一階段演進將聚焦實用性的延伸，從被動持有與投機交易，延伸到抵押、借貸及衍生品等應用。10月價格修正與後續衍生品被清算，突顯市場迅速轉向的風險，亦強化機構級風險控管與紀律的重要性。

黎樂知進一步指出，美國於2024年初批准加密貨幣現貨ETF以來，透過ETF持有的加密貨幣已成長至逾1,700億美元，大多數集中於比特幣。隨著市場對數位資產的理解加深，生態系統更趨多元，投資人正開始尋求其他加密貨幣，如支援去中心化應用及智慧合約的以太幣(Ethereum)與索拉拉(Solana)等，以更廣泛的區塊鏈滿足不同需求。下一波創新應會出現在加密貨幣質押型ETF(crypto-staked ETFs)，結合產生收益與投資便利性，提供投資人『質押獎勵』，透過鎖定代幣參與共識機制而獲得回報。

富達認為，代幣化基金將成為數位資產革命的下一階段，因各類型投資人都有機會在區塊鏈上持有數位化的傳統基金。富達國際亞太區(日本除外)數位投資及夥伴關係主管Emma Pecenicic表示，代幣化基金結合收益、流動性與區塊鏈應用，將重新定義投資人觸及數位資產的方式。目前已見代幣化貨幣市場基金符合市場需求，未來增長可期。

然而，代幣化基金的發展也伴隨挑戰。目前多數模式僅將基金數位化，而非重新設計以適應無休市交易與即時結算。若要釋放市場潛力，必須從『數位分身(digital twins)』走向『數位原生(digital-native)』架構。

數位資產在監管、市場結構與產品設計的提升上快速成熟。市場討論焦點已從『如果』轉向『如何』，如何在具備紀律、透明度與明確目的的前提下，將數位資產嵌入主流投資工具中，將在2026年吸引更多關注與資金。

