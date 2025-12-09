富邦人壽推展「數位人才ABC培育計畫」，創新提案，百件齊發

為加速數位轉型、全面提升員工生產力與AI應用能力，富邦人壽以「AI Everywhere」為願景，積極推動「數位人才ABC培育計畫」。透過多元學習活動與課程，強化主管與同仁三大核心能力：人工智慧（Artificial Intelligence, AI）素養與職場應用、商業智慧（Business Intelligence, BI）數據分析與報表視覺化，以及持續改善（Continuous Improvement, CI）流程優化與自動化。

同時鼓勵同仁提出創新專案，從規劃、執行到效益評估，迄今已累積逾百件提案，讓培育計畫不僅是做中學，更與業務效益高度連結。在今年富邦金控AI黑客松競賽中，富邦人壽團隊打造可自主學習的機器人，成功提升理賠審核效率，獲得評審肯定，展現企業推動數位賦能的決心。

富邦人壽總經理陳世岳表示，全球數位智能技術發展迅速，對商業產生顛覆性影響。富邦人壽透過「數位人才ABC培育計畫」養成同仁數位能力，並鼓勵從日常工作中自主發掘應用場景，善用數位工具，實現更高效率與生產力。

AI素養認知與職場生產力應用：啟動全員AI意識，驅動職場AI運用

在人工智慧（AI）素養與職場應用方面，富邦人壽認為除了具備基本知識與觀念，更重要的是將AI融入工作情境。為加速公司AI數位轉型並啟動全員AI意識，推動AI素養課程全員調訓，完訓率突破95%，測驗滿分率達八成以上。同時，為強化高階主管AI應用能力，舉辦「遇見AI，智創新世代」專題講座。

在職場生產力與AI應用能力上，積極推動AI工具種子培育學程，並透過單位內AI應用案例，實際展現成果與效益，持續深化AI在工作流程中的價值。今年富邦人壽領先同業，成功運用Gen AI模型建構「核保智能助理」，大幅提升核保審核效率，展現人機協作最佳示範。

BI商業數據分析與業務機會洞察：運用數據發掘問題與商機，驅動效率與決策

富邦人壽運用數據分析思維與商業智慧（BI）工具，結合業務知識與專業，將分析結果轉化為有價值的洞察，協助發現潛在問題、預測需求與商機，進而提升同仁工作效率與主管決策效能。

為強化主管對商業智慧與數據分析的認知，積極舉辦相關主題講座；同時，為提升同仁數據分析與報表視覺化能力，推動以數位儀表板為導向的學程，並積極推廣BI 實作工作坊及 BI 線上課程，讓數據分析成為同仁必備的數位核心能力之一。

CI持續流程優化與作業自動化：流程再造與自動化，驅動效率提升客戶體驗

在持續流程優化與作業自動化（CI）方面，富邦人壽推動相關學程，培養同仁問題分析與解決、系統思考、專案管理、流程梳理與優化，以及自動化工具應用能力。自2021年起導入RPA（Robotic Process Automation）技術，累計開發超過200支流程，涵蓋人事、保單、財務、資安等領域，展現高度整合與應用能力，協助同仁掌握自動化方法，持續提升工作效率。

以客戶給付通知單驗證為例，預計於2025年底全面改由機器人驗證，每月可檢驗約80萬筆保單通知函件，確保作業品質並強化個資保護，維護客戶權益。此外，面對日益嚴格的金融監理需求，亦將RPA應用於洗錢防制、資安通報與風控監控等日常作業，有效提升合規效率與即時性，展現企業對金融安全的高度重視。

富邦人壽強調，數位轉型的核心不在於以科技取代人力，而是透過科技賦能，透過數位科技方法、工具和技能來賦予同仁因應未來環境變化的能力，進而強化服務體驗與組織韌性，富邦人壽將持續深化多元人才培育與技術應用，建構以人為本、科技引領的智慧保險新時代。

以上訊息由富邦人壽提供