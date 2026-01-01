富邦人壽攜手永豐銀、京城銀 合作首賣業界首創分段式領回分紅保單

歲末年終，年終獎金陸續入袋，正是年度財務盤點的黃金時機。針對青壯年族群面臨換房、子女教育需求，以及準退休族群的資產傳承規劃，富邦人壽攜手永豐銀行與京城銀行，聯手合作推出「富邦人壽富美優利外幣分紅終身保險」(以下簡稱:富美優利)，採業界首創「分段領回生存保險金」機制，透過兩大銀行全台近200個專業服務據點，協助客戶將現在的年終獎金，轉化為可預期的長期現金流。

富邦人壽觀察發現，無論是30至40歲的青壯年族，或是50歲前後的企業主，未來10年都將面臨財務需求的高峰。例如青壯年族可能會有換屋或子女教育金的需求；企業主需要兼顧家庭責任與退休規劃。因此，一份能提供穩定、可預期分段現金流的規劃工具，成為許多家庭需要的解方。

富邦人壽指出，為回應市場需求，美元計價的「富美優利」，結合「確定性的階段給付」與「分享潛在增值機會」雙重特性。以50歲男性企業主投保3年期、保額63萬美元、累計實繳保費約50.2萬美元為例，可達成三大財務效果：

一、保障加倍，隨著時間增長： 自第4保單年度起，壽險保障遞增至73.6萬美元(約為累積實繳保費146%)，為家庭築起堅實防護網，持續到保險年齡98歲，保障累積超過約107.4萬美元(約為累積實繳總保費213%)。

透過紅利給付機制與時間複利效果，讓資產有機會增值，實現愛得更久遠的傳承目標。

二、十年圓夢，兌現中期目標： 第10保單年度可領回約12.8萬美元(約新台幣404萬元)生存保險金，約占累積實繳保費25%，可靈活運用於子女購屋頭期款、自身換房首付金或升級座車等，解決屆時的資金缺口。

三、五福臨門，安穩領取到老： 自第15保單年度起，每屆滿5保單年度可領回生存保險金，直到保險年齡屆滿98歲以前。例如第15保單年度可領回約7.7萬美元(約新台幣243萬元)生存保險金，約占累積實繳保費15%，實現退休旅遊夢想；累計至保險年齡98歲以前，預計共領回68.6萬美元(約新台幣2162萬元)生存保險金。

