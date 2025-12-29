富邦人壽春節提前給付生存/滿期金8.9億！約2.8萬件 另有弱勢保戶紓困

因應農曆春節前後，民眾對於資金週轉調度需求提高，富邦人壽宣布針對保單週年日為明（115）年2月11日至2月22日之生存/滿期金，提前給付，保戶可選擇金融機構匯款或支票兩種給付方式，預計提前於115年2月11日給付，總計約2.8萬件、共達8.9億元。

保戶如持有具生存/滿期金保障之保單，下載「富邦人壽APP」登入進入首頁後，點選下方「服務」進入「給付查詢」，即可查看二個月內預計給付及歷年已領給付資料等保單資訊。

另一方面，為協助客戶靈活運用資金，並持續提供經濟弱勢保戶完善援助，富邦人壽將於明（115）年1月1日起至3月31日，提供保單借款利率2.165%紓困方案，凡符合身心障礙、中低收入戶、特殊境遇家庭或經濟困難者，提供每人最高額度10萬元新台幣，優惠期間為3年。

符合條件之保戶可透過富邦人壽官網的「保戶會員專區」或「富邦人壽APP」兩大數位管道，填寫申請金額及上傳相關證明文件即可完成申請，流程簡單快速又方便。

